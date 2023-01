Σίδνεϋ: Επιβάτες πτήσης «έχασαν» την Πρωτοχρονιά λόγω αλλαγής ώρας

Όπως αναφέρει ο Guardian σήμερα Πρωτοχρονιά, όλα συνέβησαν όταν η πτήση 839 της United Airlines έκανε αναγκαστική προσγείωση στο Πάγκο Πάγκο αντί να φτάσει στο Σίδνεϋ, επειδή το πλήρωμα παρατήρησε πιθανή διαρροή λαδιού σε έναν από τους κινητήρες του Boeing 787-9.

Επειδή υπάρχει και η ιδιορρυθμία με τις ζώνες ώρες, οι επιβάτες απογειώθηκαν με το αεροσκάφος που ήρθε να τους παραλάβει από τα Πάγκο Πάγκο στις 3 π.μ. της 31ης Δεκεμβρίου (τοπική ώρα) και προσγειώθηκαν στο Σίδνεϋ στις 7:15 π.μ. της 1ης Ιανουαρίου, με αποτέλεσμα να «χάσουν» την Πρωτοχρονιά.

Η ανάρτηση του FlightRadar24 για την αναγκαστική προσγείωση στο Πάγκο Πάγκο:

#UA839, Los Angeles-Sydney, diverting to Pago Pago. The aircraft is scheduled to depart 40 minutes after landing, so possibly an onboard medical emergency. https://t.co/p5tSsLFDJk pic.twitter.com/0AE23W8pYF

— Flightradar24 (@flightradar24) December 30, 2022