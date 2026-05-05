Σήφης Βαλυράκης: Νέα ιατροδικαστική κατάθεση κρατά ανοιχτό το θρίλερ – «Δεν μπορώ να αποκλείσω το κοντάρι»

Στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο συνεχίστηκε σήμερα, Τρίτη 5 Μαΐου, η πολύκροτη δίκη για τον θάνατο του πρώην υπουργού Σήφη Βαλυράκη, με την κατάθεση ενός από τους τρεις ιατροδικαστές που συμμετείχαν στη νεκροψία – νεκροτομή να επαναφέρει στο επίκεντρο τα πιο δύσκολα και αμφιλεγόμενα σημεία της υπόθεσης. Όπως προέκυψε από την ακροαματική διαδικασία, ο μάρτυρας περιέγραψε πολλαπλά τραύματα στη σορό, από τα οποία δύο χαρακτηρίστηκαν θανατηφόρα.

Το καθοριστικό, όμως, δεν είναι μόνο η ύπαρξη αυτών των τραυμάτων. Είναι ότι ο ίδιος ο ιατροδικαστής ξεκαθάρισε πως δεν μπορεί να προσδιορίσει με βεβαιότητα τον ακριβή μηχανισμό πρόκλησής τους. Σύμφωνα με τα σημερινά ρεπορτάζ, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο να προκλήθηκαν από κοντάρι, προσθέτοντας πως ο Βαλυράκης βρέθηκε στο νερό με χτυπήματα και για αυτόν τον λόγο διαπιστώθηκε και εισρόφηση νερού. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι δεν είναι δυνατό να εξακριβωθεί αν τα χτυπήματα έγιναν στη στεριά ή μέσα στο νερό.

Το νέο στοιχείο δεν κλείνει το μυστήριο

Αυτό ακριβώς είναι που κρατά τη δίκη σε τόσο οριακό σημείο. Από τη μία πλευρά, η ιατροδικαστική εικόνα δεν απομακρύνει το ενδεχόμενο βίαιου θανάτου. Από την άλλη, δεν δίνει ακόμη το απόλυτα καθαρό, τεχνικά αδιαμφισβήτητο κλειδί για το όργανο ή τον ακριβή τρόπο με τον οποίο προκλήθηκαν οι κακώσεις. Έτσι, η σημερινή κατάθεση φωτίζει σημαντικά την υπόθεση, αλλά δεν λύνει το κεντρικό αίνιγμα που βαραίνει τη δίκη.

Η σημερινή εξέλιξη συνδέεται και με όσα είχαν ακουστεί σε προηγούμενη συνεδρίαση της ίδιας δίκης, όταν άλλος ιατροδικαστής είχε καταθέσει ότι ο πρώην υπουργός έφερε δύο βαριά τραύματα που θα μπορούσαν να αποβούν θανατηφόρα ακόμη και αν δεν είχε καταλήξει στο νερό. Εκείνη η κατάθεση είχε ενισχύσει την εικόνα ενός βίαιου θανάτου, χωρίς και πάλι να δίνει απολύτως οριστική απάντηση για το αντικείμενο που προκάλεσε τα τραύματα.

Η δίκη συνεχίζεται με κρίσιμο βάρος στα ιατροδικαστικά

Η σημασία αυτών των καταθέσεων είναι προφανής, γιατί ακριβώς πάνω στο ιατροδικαστικό σκέλος πατά μεγάλο μέρος της αποδεικτικής μάχης. Η υπόθεση του θανάτου του Σήφη Βαλυράκη παραμένει μία από τις πιο σύνθετες και φορτισμένες δικαστικές υποθέσεις των τελευταίων ετών, καθώς το ερώτημα δεν είναι απλώς αν υπήρξαν τραύματα, αλλά εάν αυτά συνδέονται με εγκληματική ενέργεια, με τι μέσο και σε ποιο ακριβώς στάδιο της αλληλουχίας των γεγονότων.

Σύμφωνα με τα σημερινά ρεπορτάζ, η διαδικασία θα συνεχιστεί την Πέμπτη 7 Μαΐου στις 9:30 το πρωί, με το ενδιαφέρον να παραμένει στραμμένο στο εάν οι επόμενες μαρτυρίες θα μειώσουν ή θα μεγαλώσουν ακόμη περισσότερο τη ζώνη αμφιβολίας γύρω από τον τρόπο θανάτου του πρώην υπουργού.

