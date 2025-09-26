Η σιγουριά του Ντόναλντ Τραμπ: «Πιστεύω πως έχουμε μια συμφωνία για τη Γάζα»

Παρουσίασε ένα νέο ειρηνευτικό σχέδιο σε μουσουλμάνους ηγέτες, όπως και στον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου

Η σιγουριά του Ντόναλντ Τραμπ: «Πιστεύω πως έχουμε μια συμφωνία για τη Γάζα»
26 Σεπ. 2025 18:36
Pelop News

Σίγουρος ο Ντόναλντ Τραμπ σήμερα (26/9/2025) στις δηλώσεις του για τη Γάζα τόνισε: «Πιστεύω πως έχουμε μια συμφωνία».

«Εντελώς απαράδεκτο και πρωτοφανές. Παίζουν με τον πόνο μας. Ήταν φρικτό», ανατροπή με τον θάνατο της Μαρίσσας Λαιμού

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε αυτήν την εβδομάδα ένα νέο ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα σε μουσουλμάνους ηγέτες, όπως και στον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

«Θα είναι μια συμφωνία που θα φέρει πίσω τους ομήρους.

Θα είναι μια συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο», υποσχέθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος από τον Λευκό Οίκο.

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας με δημοσιογράφους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θέλησε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, μιλώντας ανώνυμα, δήλωσε στο Fox News: «Ο Πρόεδρος υπογράμμισε την επιθυμία του να τερματιστεί γρήγορα η σύγκρουση στη Γάζα.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή συνόψισε το σχέδιο των ΗΠΑ για τη Γάζα, το οποίο περιλαμβάνει την επιστροφή όλων των ζωντανών και νεκρών ομήρων, τη διακοπή των επιθέσεων κατά του Κατάρ, έναν νέο διάλογο μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων για ειρηνική συνύπαρξη.

Οι ξένοι εταίροι εξέφρασαν ευρεία συμφωνία ότι ο Πρόεδρος Τραμπ ήταν ο μόνος που μπορούσε να τερματίσει τις μάχες στη Γάζα και εξέφρασαν την ελπίδα ότι θα μπορούσαν να συνεργαστούν με τον ειδικό απεσταλμένο για να εξετάσουν το σχέδιο του Προέδρου, καθώς οι Αμερικανοί συνεχίζουν να συνεργάζονται με ισραηλινούς αξιωματούχους», πρόσθεσε ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:39 Μητσοτάκης: Live η ομιλία του στον ΟΗΕ
19:29 Πάτρα: Αγνοείται ηλικιωμένος κολυμβητής στα Αραχωβίτικα
19:21 Καιρός (27/09/2025): Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία
19:12 Πέθανε ο σπουδαίος σκηνοθέτης και συγγραφέας Νίκος Περέλης
19:05 Προμηθέας για φίλημα! Νίκησε την ΑΕΚ και πέρασε στον τελικό του Super Cup – Φωτογραφίες-δηλώσεις
19:00 Η Levante Trains θέλει τη γραμμή γραμμή Κατάκολο-Ολυμπία – Επένδυση «πιλότος» για τον Οδοντωτό
18:57 «Θα μας ρεζιλέψεις γιατί θα γίνεις θεατρίνος. Πριν από κάθε παράσταση έκανα εμετό», δυνατές ατάκες από τον Γιώργο Καραμίχο
18:45 Η Coffee Island κοντά στον Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Πάτρας 2025 «Φάνης Τσιμιγκάτος»
18:36 Η σιγουριά του Ντόναλντ Τραμπ: «Πιστεύω πως έχουμε μια συμφωνία για τη Γάζα»
18:29 «Εντελώς απαράδεκτο και πρωτοφανές. Παίζουν με τον πόνο μας. Ήταν φρικτό», ανατροπή με τον θάνατο της Μαρίσσας Λαιμού
18:19 «Έφυγε» από τη ζωή, αλλά χάρισε ζωή με τη δωρεά οργάνων
18:09 Στην Πάτρα το Open Πανελλήνιο Ιστιοπλοΐας ΑμεΑ
18:02 Τα τρία χρόνια του αείμνηστου Παύλου Μπακογιάννη στην Πάτρα
17:51 Στο βάθρο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα ο Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης
17:46 Σαρκοζί: Σε κελί 9 τετραγωνικών, στον 14ο όροφο φυλακών του Παρισιού
17:44 Η ΕΠΣ Αχαΐας απέκτησε τη δική της Τράπεζα Αίματος
17:35 ΟΣΕ: Δεν θα ασκήσει ένδικα μέσα για την πρώτη απόφαση αποζημίωσης συγγενών θύματος της τραγωδίας των Τεμπών
17:23 Ο Τζολάκης στους ακριβότερους τερματοφύλακες εκτός Big-5 Ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων
17:16 MyStreet: Γιατί η Πάτρα βρίσκεται εκτός της εφαρμογής – Ποιες άλλες μεγάλες πόλεις δεν έχουν δώσει στοιχεία
17:11 «Αναστέλλονται φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις για όσους θανάτωσαν τα κοπάδια τους λόγω ευλογιάς»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 26/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ