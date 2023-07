Σικάγο: Ήχησαν οι σειρήνες συναγερμού – Τουλάχιστον οκτώ ανεμοστρόβιλοι – ΒΙΝΤΕΟ

Οι σειρήνες ήχησαν στο Σικάγο, στις Ηνωμένες Πολιτείες για να προειδοποιήσουν τους κατοίκους για την απειλή των ανεμοστρόβιλων, που διαδέχονται ο ένας τον άλλον, στην πολιτεία του Ιλινόι.

We have visuals of the #tornado near Chicago, IL. We’re tracking these storms LIVE on WeatherNation right now. #ILwx pic.twitter.com/LH2P4q1qkZ

— WeatherNation (@WeatherNation) July 12, 2023