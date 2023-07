Σικελία: Αυτοκίνητα περνούν μέσα από τις φλόγες – Κάηκε σπίτι την ώρα κηδείας, άφησαν το φέρετρο κι έφυγαν

Φωτιές καίνε και στον νότο της Ιταλίας με τις εικόνες από τα πύρινα μέτωπα να κάνουν τον γύρο του κόσμου και να συγκλονίζουν. Στην περιοχή του Παλέρμο χθες (25/07) οι φλόγες ξεκίνησαν από τα βουνά και έφτασαν στα σπίτια, στη συνοικία Μπόργκο Νουόβο. Η φωτιά τύλιξε ένα σπίτι όπου βρισκόταν σε εξέλιξη κηδεία. Οι παρευρισκόμενοι τράπηκαν σε φυγή, αφήνοντας το φέρετρο πίσω, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες.

Περνάνε μέσα από τις φλόγες με το αυτοκίνητο

Την ίδια στιγμή, βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σοκάρει, με οδηγό αυτοκινήτου να κινείται στην εθνική οδό στη Σικελία και τα οχήματα να περνούν κυριολεκτικά μέσα από τις φλόγες, όσο περικυκλώνονται από την πύρινη λαίλαπα.

Wildfires are currently devastating several parts of the Mediterranean basin’s coasts and islands. Algeria, Tunisia, Italy, Greece are fighting fires

This is Sicilypic.twitter.com/qO3rb79nzM

— Massimo (@Rainmaker1973) July 25, 2023