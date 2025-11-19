«Σηκώθηκαν» μαχητικά αεροσκάφη στην Πολωνία μετά από ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία

Οι ένοπλες δυνάμεις της Πολωνίας χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ, ανακοίνωσαν πως πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη αναπτύχθηκαν νωρίς την Τετάρτη 19/11/2025 για να διασφαλίσουν την ασφάλεια του πολωνικού εναέριου χώρου, αφού η Ρωσία εξαπέλυσε αεροπορικές επιθέσεις στη δυτική Ουκρανία κοντά στα σύνορα με την Πολωνία,

«Ζεύγη μαχητικών ταχείας αντίδρασης και αεροσκάφος πρώιμης προειδοποίησης έχουν απογειωθεί, ενώ τα επίγεια συστήματα αεράμυνας και τα ραντάρ έχουν τεθεί σε υψηλότερη ετοιμότητα», ανέφερε το επιχειρησιακό επιτελείο σε ανάρτηση στο X.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας σχεδόν ολόκληρη η Ουκρανία βρισκόταν υπό συναγερμό αεροπορικών επιθέσεων, μετά τις προειδοποιήσεις της Ουκρανικής Αεροπορίας για ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και drones.

Πηγή: Reuters, ΕΡΤ

