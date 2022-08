Σιλβέστερ Σταλόνε: Κάλυψε το τατουάζ με τη γυναίκα του με τον σκύλο από το «Rocky»

Τα τατουάζ είναι χαρακτηριστικά για τον Σιλβέστερ Σταλόνε. Ξεχωρίζει ένα όμως που είχε στο χέρι του με την σύζυγό του, Τζένιφερ Φλάβιν. Το συγκεκριμένο τατουάζ φαίνεται πως ο αγαπημένος σταρ θέλησε να… εξαφανίσει διαμορφώνοντας το με τον σκύλο από το «Rocky».

Το τελευταίο διάστημα, πολλά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για τριγμούς ανάμεσα στο ζευγάρι και οι πρόσφατες φωτογραφίες του ηθοποιού, έριξαν κι άλλο λάδι στη φωτιά.

Ο 76χρονος σταρ του Χόλιγουντ είχε κάνει ψηλά στο χέρι του ένα τατουάζ με τη σύζυγό του, το οποίο πλέον δεν υπάρχει. Ο Σταλόνε το αντικατέστησε, φτιάχνοντας τη μορφή του σκύλου του πάνω στο ίδιο ακριβώς σημείο, με την Φλάβιν να «εξαφανίζεται» από τον δικέφαλό του.

