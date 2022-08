Σιλβέστερ Σταλόνε: «Θα την αγαπώ πάντα», λέει μετά το διαζύγιο του με τη Τζένιφερ Φλάβιν

Μια ξαφνική κι απρόσμενη έκπληξη ήταν η είδηση για τον χωρισμό του Σιλβέστερ Σταλόνε με την επί 25 χρόνια σύζυγό του Τζένιφερ Φλάβιν.

Η Τζένιφερ Φλάβιν υπέβαλλε πριν δέκα περίπου ημέρες αίτηση διαζυγίου, ενώ δεν δίστασε να «πετάξει» τη βέρα της, κόβοντας έτσι κάθε δεσμό με τον ηθοποιό.

Αν και πολύ καιρό, το ζευγάρι προσπαθούσε να κρύψει τους τριγμούς που είχαν δημιουργηθεί στον γάμο τους από τα media, τα δικαστικά έγγραφα του διαζυγίου δεν άργησαν να διαρρεύσουν.

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι η Τζένιφερ Φλάβιν θέλει να διακόψει κάθε σχέση με τον Σιλβέστερ Σταλόνε, αλλάζοντας ακόμα και το επώνυμό της, προσπαθεί με κάθε τρόπο να διεκδικήσει το μεγαλύτερο μερίδιο από την περιουσία τους.

Ισχυρίζεται πως τα τελευταία χρόνια ο ηθοποιός έχει κάνει αλόγιστες σπατάλες, με αποτέλεσμα να χάσει ένα μεγάλο μέρος της οικογενειακής περιουσίας, οπότε η ίδια απαιτεί να «αποζημιωθεί πλήρως», λαμβάνοντας το μεγαλύτερο μερίδιο.

Μέχρι στιγμής, άγνωστος παρέμεινε ο λόγος που οδήγησε το ζευγάρι στον χωρισμό, μετά από 25 χρόνια γάμου. Δημοσιεύματα τους ήθελαν να έρχονται σε σύγκρουση, λόγω ενός… νέου μέλους που μπήκε στην οικογένειά τους.

Ο λόγος για ένα ροντβάιλερ, που υιοθέτησε ο ηθοποιός και ακούει στο όνομα Ντουάιτ. Όπως ανέφεραν τα media, η Φλάβιν δεν ήθελε άλλο κατοικίδιο, με τον ηθοποιό να επιμένει. Το αποτέλεσμα ήταν μια «εξαιρετικά έντονη διαμάχη που έφερε στο προσκήνιο κι άλλα προβλήματα».

Sylvester Stallone tells TMZ his Rottweiler Dwight was not the reason Jennifer Flavin filed to end their 25-year-marriage … he says they have just taken different paths and he still has love for her. https://t.co/TPWHYr7rjh

— TMZ (@TMZ) August 25, 2022