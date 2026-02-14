Σήμα από το Βερολίνο για τη 16χρονη Λόρα – Μυστήριο με το κινητό της, ποιος το χρησιμοποιεί

Εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση της εξαφάνισης της 16χρονης Λόρα, καθώς το κινητό της τηλέφωνο εντοπίστηκε να εκπέμπει σήμα από το Βερολίνο, σύμφωνα με πληροφορίες που προέκυψαν ύστερα από ευρωπαϊκή εντολή έρευνας που υπογράφηκε από Έλληνα εισαγγελέα.

Το στίγμα της συσκευής καταγράφηκε στις 9 Φεβρουαρίου στη γερμανική πρωτεύουσα, γεγονός που έδωσε νέα κατεύθυνση στις έρευνες. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί αν το κινητό χρησιμοποιείται από την ίδια τη 16χρονη ή από άλλο άτομο.

Πηγές αναφέρουν ότι η συσκευή φαίνεται ενεργή και σε χρήση από γυναίκα, χωρίς όμως να υπάρχει σαφής ταυτοποίηση ότι πρόκειται για τη Λόρα. Το στοιχείο αυτό εντείνει την αβεβαιότητα γύρω από την υπόθεση.

Παράλληλα, ο Γερμανός εισαγγελέας, έπειτα από αξιολόγηση των δεδομένων και σχετικών δημοσιευμάτων που έκαναν λόγο για ενδεχόμενη οικειοθελή απομάκρυνση της ανήλικης, ζήτησε πρόσθετα στοιχεία σχετικά με πιθανή αρπαγή. Επειδή δεν προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, η εντολή έρευνας διακόπηκε και σταμάτησε η παρακολούθηση της συσκευής.

Η υπόθεση συνεχίζει να αντιμετωπίζεται από τις γερμανικές Αρχές ως εξαφάνιση ανηλίκου, με τις έρευνες να παραμένουν ανοιχτές και το ερώτημα για το πού βρίσκεται η 16χρονη να παραμένει αναπάντητο.

