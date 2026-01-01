Σημαντική αλλαγή για τα ταξίδια – Τι ισχύει από το 2026 για ταυτότητες και διαβατήρια

Σημαντικές αλλαγές στον τρόπο ταξιδιών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης φέρνει ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός, καθώς από τον Αύγουστο του 2026 οι παλαιού τύπου ελληνικές αστυνομικές ταυτότητες παύουν να αναγνωρίζονται ως έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα.

Από εκείνη την ημερομηνία και μετά, οι Έλληνες πολίτες θα μπορούν να μετακινούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποκλειστικά με τη νέα ηλεκτρονική ταυτότητα ή με διαβατήριο, ακόμη και για σύντομα ταξίδια αναψυχής ή επαγγελματικές μετακινήσεις.

Τι προβλέπει ο κανονισμός

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου, όσοι δεν έχουν προχωρήσει εγκαίρως στην αντικατάσταση της παλαιάς τους ταυτότητας θα υποχρεώνονται να χρησιμοποιούν μόνο διαβατήριο για τα ταξίδια τους εντός της ΕΕ. Οι παλαιές ταυτότητες θεωρούνται πλέον ασύμβατες με τα επικαιροποιημένα πρότυπα ασφάλειας και ταυτοποίησης που εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη-μέλη.

Ποιες ταυτότητες γίνονται δεκτές μέχρι τότε

Μέχρι την έναρξη ισχύος του μέτρου, εξακολουθούν να γίνονται δεκτές για ταξίδια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ζώνης Σένγκεν οι αστυνομικές ταυτότητες που έχουν εκδοθεί μετά το 2000, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Βασικό κριτήριο είναι η αναγραφή του ονοματεπωνύμου και με λατινικούς χαρακτήρες, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος από τις αρχές άλλων χωρών. Παράλληλα, η ταυτότητα πρέπει να βρίσκεται σε καλή φυσική κατάσταση, χωρίς φθορές ή αλλοιώσεις που δυσχεραίνουν την ταυτοποίηση.

Δεν γίνεται διάκριση μεταξύ χειρόγραφων και μηχανογραφημένων ταυτοτήτων, εφόσον πληρούνται οι παραπάνω όροι. Αντίθετα, παλαιότερες ταυτότητες χωρίς λατινική γραφή ή με εμφανή σημάδια φθοράς δεν θεωρούνται αποδεκτές.

Τι αλλάζει πρακτικά στα ταξίδια

Ο κανονισμός εφαρμόζεται στο σύνολο των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Ολλανδία και η Σουηδία, αλλά και στις χώρες της Ζώνης Σένγκεν, μεταξύ των οποίων η Ελβετία, η Νορβηγία και η Ισλανδία.

Οι συνοριακοί έλεγχοι βασίζονται πλέον σε αυστηρότερα και πλήρως εναρμονισμένα πρότυπα ασφάλειας. Για τον λόγο αυτό, οι αρμόδιες αρχές συνιστούν στους πολίτες να ελέγξουν εγκαίρως τον τύπο και την κατάσταση της ταυτότητάς τους, ιδιαίτερα όσοι σχεδιάζουν ταξίδια μετά τον Αύγουστο του 2026.

Σε κάθε περίπτωση, η κατοχή της νέας ηλεκτρονικής ταυτότητας ή ενός ισχύοντος διαβατηρίου αποτελεί τη μόνη απολύτως ασφαλή επιλογή για απρόσκοπτες μετακινήσεις εντός Ευρώπης.

