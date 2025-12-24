Σημαντικό πλήγμα στη διακίνηση ναρκωτικών στον Πειραιά: Σύλληψη 36χρονου μετά από επιχείρηση του Λιμενικού

Σημαντικό πλήγμα στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στον Πειραιάς κατάφεραν το βράδυ της Τρίτης οι αρχές, με τη σύλληψη ενός 36χρονου Τούρκου υπηκόου, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση του Γραφείου Ασφαλείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών.

Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση του Νόμου 4139/2013 περί εξαρτησιογόνων ουσιών, ενώ η επιχείρηση βασίστηκε σε αξιοποίηση πληροφοριών και διακριτική παρακολούθηση.

Με την παρουσία δικαστικού λειτουργού, οι λιμενικές αρχές προχώρησαν σε έρευνες τόσο στην οικία του 36χρονου όσο και στο δίκυκλο όχημά του, με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών του Λιμενικού Σώματος.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν πέντε νάιλον συσκευασίες με κοκαΐνη συνολικού βάρους 60,9 γραμμαρίων, μία πλαστική συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 23 γραμμαρίων, καθώς και πλήθος αναβολικών ουσιών σε δισκία και αμπούλες.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν χρηματικό ποσό ύψους 19.500 ευρώ, δύο κινητά τηλέφωνα, μία ζυγαριά ακριβείας και το δίκυκλο όχημα που χρησιμοποιούσε ο συλληφθείς. Οι ναρκωτικές ουσίες θα αποσταλούν για εργαστηριακή ανάλυση στο Γενικό Χημείο του Κράτους, ενώ το χρηματικό ποσό πρόκειται να κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά.

