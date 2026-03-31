Σήμερα (31/03/2026) η καταβολή επιδομάτων ΟΠΕΚΑ, δείτε εάν είστε δικαιούχος

31 Μαρ. 2026 9:21
Όπως γνωστοποιήθηκε σήμερα 31/3/2026 θα καταβληθούν τα κοινωνικά επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ σε 987.379 δικαιούχους

Σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 253.191.819 ευρώ.

Συγκεκριμένα θα καταβληθούν:

– Επίδομα Παιδιού (Α21): 393.985 δικαιούχοι–68.905.709 ευρώ

– Επίδομα Στέγασης: 171.229 δικαιούχοι – 20.348.356 ευρώ

– Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 145.149 δικαιούχοι – 33.007.819 ευρώ

– Αναπηρικά: 206.276 δικαιούχοι –96.624.153 ευρώ

– Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 469 δικαιούχοι – 148.819 ευρώ

– Επίδομα Ομογενών: 4.932 δικαιούχοι –174.656 ευρώ

– Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν.1296/1982: 12.027 δικαιούχοι – 5.049.042 ευρώ

– Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 23.387 δικαιούχοι – 10.430.852 ευρώ

– Εξοδα Κηδείας: 103 δικαιούχοι – 82.224 ευρώ

– Επίδομα Γέννησης: 9.492 δικαιούχοι – 12.490.500 ευρώ

– Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 2 δικαιούχοι – 900 ευρώ

– Κόκκινα Δάνεια: 2.745 δικαιούχοι – 233.449 ευρώ

– Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 17 δικαιούχοι – 17.000 ευρώ

– Ευάλωτοι Οφειλέτες: 378 δικαιούχοι – 40.094 ευρώ

– Επίδομα Αναδοχής: 619 δικαιούχοι – 484.093 ευρώ

– Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.375 δικαιούχοι – 1.798.100 ευρώ

– Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της Ελληνικής μειονότητα Αλβανίας: 14.194 δικαιούχοι – 3.356.052 ευρώ

Υπενθυμίζεται ότι τα επιδόματα Α21-Επίδομα Παιδιού, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής καταβάλλονται μέσω προπληρωμένων καρτών.

