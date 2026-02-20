Σήμερα η κηδεία της Ελένης Γλύκατζη – Αρβελέρ, σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της

Στη 1 το μεσημέρι της Παρασκευής 20/01/2026, θα τελεστεί η κηδεία δημοσία δαπάνη της Ελένης Γλύκατζη – Αρβελέρ στη Μητρόπολη Αθηνών. Νωρίτερα η σορός της θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα.

Η σπουδαία Βυζαντινολόγος και πρώτη γυναίκα πρύτανης στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης πέθανε σε ηλικία 99 ετών.

