Σήμερα η μονομαχία του Γ. Πλέα στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα

Με στόχο μια ακόμα διάκριση ο πυγμάχος της Παναχαϊκής Γιώργος Πλέας, είναι έτοιμος να δώσει τον καλύτερό του εαυτό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πυγμαχίας U23, το οποίο διεξάγεται στη Βουδαπέστη.

Σήμερα στις 19.00 ώρα Ελλάδας, στην κρίσιμη φάση των «16» της κατηγορίας των 60 κιλών, ο Έλληνας αθλητής θα αντιμετωπίσει τον Ιρλανδό αντίπαλο Ryan, έχοντας το βλέμμα στραμμένο στο μετάλλιο και την κορυφή.

