Σήμερα 26/2 η συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, τα θέματα

Στις 11 το πρωί της Πέμπτης 16/02/2026, έχει προγραμματιστεί η συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου με τον υπουργό Περιβάλλοντος Σταύρο Παπασταύρου να παρουσιάζει αναλυτικά τις ενεργειακές συμφωνίες μεταξύ του Υπουργείου του και της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων Α.Ε. και της σύμπραξης Chevron και HelleniQ Energy.

Συμφωνίες οι οποίες αναβαθμίζουν τη θέση της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη παρά τις ενστάσεις που διατύπωσε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και απαντήθηκαν από το Μέγαρο Μαξίμου με τους χαρακτηρισμούς «συνήθεις» και εκτός πραγματικότητας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, άρτι αφιχθείς από τον Έβρο, αναμένεται να τονίσει ότι με τα έργα που επιθεώρησε στην Αλεξανδρούπολη – τον υπό κατασκευή θερμοηλεκτρικό σταθμό συνδυασμένου κύκλου, ισχύος 840MW, στη ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης, ενισχύεται το πλέγμα ενεργειακών υποδομών που διαθέτει πλέον η Ελλάδα για την εξυπηρέτηση των δικών της αναγκών και την παροχή ενεργειακής ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.

Εκτός όμως από τα θέματα της ενέργειας στο σημερινό υπουργικό συμβούλιο η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, θα παρουσιάσει τους τρόπους εφαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης σε όλες τις μορφές της τέχνης και στα πνευματικά δικαιώματα των καλλιτεχνών αλλά και την ενσωμάτωσή της στον πολιτισμό και συνεργασία με το PHAROS AI Factory,

Επίσης, θα παρουσιαστεί το νομοσχέδιο για τη σύσταση νομικού προσώπου, υπό τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, με την επωνυμία «Οργανισμός Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς Α.Ε.» και την αναδιοργάνωση του Οργανισμού Διαχείρισης και Αξιοποίησης Πολιτιστικών Πόρων, τα οποία θα αναλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη διαχείριση των εσόδων από εισιτήρια σε μνημεία, μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, καθώς και την αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του φορέα.

Η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών θα ενημερώσει για ένα κομβικό νομοσχέδιο με δύο παραμέτρους:

α) Την αντιμετώπιση του παράνομου στοιχηματισμού και των παράνομων τυχερών παιγνίων,

β) και τις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του Δημοσίου και άλλες μισθολογικές και φορολογικές διατάξεις,

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης θα αναφερθεί σε ένα νομοσχέδιο που κρίνεται θεσμικά κρίσιμο για την αποκατάσταση της σχέσης κράτους – πολίτη, τη μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου συμμόρφωσης της διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις.

Τέλος, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, μαζί με τον υφυπουργό Κώστα Κατσαφάδο, θα αναλύσουν το νομοσχέδιο για το νέο πλαίσιο μέτρων στεγαστικής αρωγής και λοιπών μέτρων ενίσχυσης μετά από φυσικές καταστροφές. Μεταξύ άλλων έχει στόχο την ταχύτερη έκδοση αδειών επισκευής και την καταβολή ενισχύσεων στους πληγέντες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



