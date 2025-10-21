Σήμερα η συζήτηση της τροπολογίας για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, παρέμβαση Μητσοτάκη

Η τροπολογία για την προστασία της ακεραιότητας και της κατά προορισμό χρήσης του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, θα συζητηθεί σήμερα Τρίτη 21/10/2025, στην Ολομέλεια της Βουλής. Στη συζήτηση θα παρέμβει ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα εξηγήσει το σκεπτικό της τροπολογίας που κατατέθηκε χθες και θα ψηφιστεί σήμερα από το κοινοβούλιο και θα ορίζει το νέο καθεστώς προστασίας του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη.

Αυτό που αναμένεται να υπογραμμίσει ο πρωθυπουργός είναι ότι στόχος της τροπολογίας δεν είναι να διχάσει, αλλά η κατοχύρωση του σεβασμού σε ένα ιερό μνημείο.

Και σήμερα αναμένεται να θέσει όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης προ των ευθυνών τους ρωτώντας το απλό: «Συμφωνούν να προστατεύεται ένα μνημείο υπέρ των πεσόντων για να είμαστε σήμερα ελεύθεροι, ναι ή όχι;».

Η σύγκρουση αναμένεται να είναι μετωπική και για ακόμα μια φορά θα καταλογιστεί στην αντιπολίτευση ότι εργαλειοποιεί την τραγωδία των Τεμπών για πρόσκαιρα μικροκομματικά οφέλη.

Η τροπολογία

Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών.

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται, η επίσκεψη του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη και του χώρου μπροστά από αυτό εξακολουθεί να παραμένει απολύτως δυνατή στον οποιονδήποτε, χωρίς να υφίσταται κανένας περιορισμός πρόσβασης.

Ωστόσο, ως ταφικό μνημείο απαγορεύονται η χρήση ή κατάληψη της επιφάνειας του χώρου για οποιονδήποτε σκοπό πέραν της επίσκεψης του Μνημείου και της ανάδειξης της σημασίας του.

Σκοπός της είναι η διαφύλαξη της ακεραιότητας και της κατά προορισμό χρήσης του Μνημείου, έτσι ώστε να αποδοθεί η προσήκουσα τιμή στους πεσόντες στρατιώτες και να ενισχυθεί η συλλογική μνήμη.

Χωροταξικά, η διάταξη εφαρμόζεται στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και στον χώρο μπροστά από αυτό, επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας.

Όπως εξηγεί η τροπολογία, το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη αποτελεί σήμα κατατεθέν των αγώνων των Ελλήνων, των άγνωστων Ελλήνων στρατιωτών οι οποίοι αγωνίστηκαν ανιδιοτελώς υπέρ πίστεως και πατρίδος, για την εθνική ανεξαρτησία και τους αγώνες του έθνους.

Αρμοδιότητες σε Υπουργείο Άμυνας και ΕΛΑΣ

Πλέον, η συντήρηση, φροντίδα και ανάδειξη του Μνημείου ανατίθεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, δεδομένου ότι πρόκειται για ένα Μνημείο πεσόντων στρατιωτών.

Την αρμοδιότητα τήρησης της δημόσιας τάξης διατηρεί η Ελληνική Αστυνομία.

Τι απαγορεύεται

Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση θεσπίζεται ένα νέο πλαίσιο προστασίας της ακεραιότητας και της κατά προορισμό χρήσης του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, που απαγορεύει μια σειρά από ενέργειες από εδώ και στο εξής.

Ο σκοπός της διάταξης δεν είναι να σβηστούν τα ονόματα των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, αλλά να εξασφαλιστεί η προστασία ενός χώρου όλως ιδιαίτερης εθνικής και ιστορικής σημασίας. Από εδώ και πέρα, όμως, απαγορεύονται καταλήψεις, αλλοίωση του χώρου και οποιαδήποτε δημόσια συνάθροιση.

Οι κυρώσεις

Όποιοι παραβιάζουν με πρόθεση το νέο πλαίσιο προστασίας του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης έως ενός έτους ή με χρηματική ποινή, η οποία εκτείνεται, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα, μεταξύ 300 και 40.000 ευρώ.

Όπως διευκρινίζεται επίσης όσον αφορά στο δικαίωμα της συνάθροισης στην Πλατεία Συντάγματος, κυβερνητικά στελέχη εξηγούν ότι: «Η νέα ρύθμιση καταλαμβάνει λιγότερο από το ένα πέμπτο της συνολικής επιφάνειας της Πλατείας Συντάγματος. Σε όλη την επιφάνεια της Πλατείας που δεν καταλαμβάνεται από τη ρύθμιση ασκείται το δικαίωμα συνάθροισης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις».

Και με αφορμή τις αντιδράσεις που υπάρχουν στο εσωτερικό, απαντούν ότι σε μια σειρά από χώρες, τόσο στην Ευρώπη όσο και εκτός αυτής (ιδίως Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Καναδάς, Αυστραλία), ισχύει ειδικό πλαίσιο προστασίας για χώρους ιδιαίτερης εθνικής και ιστορικής σημασίας που έχουν μελετηθεί και αξιοποιηθεί κατά την προετοιμασία του νέου πλαισίου.

