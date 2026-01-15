Σήμερα οι τελευταίες πληρωμές για την επιστροφή ενοικίου για το 2025

Οι τελευταίες επιστροφές ενοικίου που αφορούν στο 2025, αναμένεται να πιστωθούν στους τραπεζικού λογαριασμούς των δικαιούχων σήμερα Πέμπτη 14/01/2026.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αναμένεται να προχωρήσει στην πληρωμή όσων έκαναν διορθωτικές δηλώσεις ή εμφάνισαν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς στο χρονικό διάστημα από τις 13/12/2025 έως και τις 30 Δεκεμβρίου.

Όσοι έκαναν τις αντίστοιχες κινήσεις πριν τις 13 Δεκεμβρίου, έχουν ήδη εισπράξει τα χρήματά τους, καθώς πριν αλλάξει ο χρόνος υπήρξε μια σχετική καταβολή από το Υπουργείο Οικονομικών και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



