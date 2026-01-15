Σήμερα οι τελευταίες πληρωμές για την επιστροφή ενοικίου για το 2025
Ποιοι δικαιούχοι επιστροφής ενοικίου θα δούν χρήματα στους τραπεζικούς του λογαριασμούς.
Οι τελευταίες επιστροφές ενοικίου που αφορούν στο 2025, αναμένεται να πιστωθούν στους τραπεζικού λογαριασμούς των δικαιούχων σήμερα Πέμπτη 14/01/2026.
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αναμένεται να προχωρήσει στην πληρωμή όσων έκαναν διορθωτικές δηλώσεις ή εμφάνισαν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς στο χρονικό διάστημα από τις 13/12/2025 έως και τις 30 Δεκεμβρίου.
Όσοι έκαναν τις αντίστοιχες κινήσεις πριν τις 13 Δεκεμβρίου, έχουν ήδη εισπράξει τα χρήματά τους, καθώς πριν αλλάξει ο χρόνος υπήρξε μια σχετική καταβολή από το Υπουργείο Οικονομικών και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News