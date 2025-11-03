Σιωπή, δάκρυα και φόβος στα Βορίζια: Υπό δρακόντεια μέτρα η κηδεία του 39χρονου, μέσα σε χωριό που μυρίζει μπαρούτι ΒΙΝΤΕΟ

Μια τελετή αποχαιρετισμού μετατρέπεται σε δοκιμασία αντοχής για ένα ολόκληρο χωριό. Τα Βορίζια Ηρακλείου πενθούν σήμερα τον 39χρονο Φανούρη Καργάκη, που έπεσε νεκρός στο διπλό φονικό του Σαββάτου, την ώρα που η Κρήτη κρατά την ανάσα της υπό τον φόβο εκδίκησης. Η αστυνομία έχει αναπτύξει δεκάδες δυνάμεις γύρω από την περιοχή, σε μια προσπάθεια να προλάβει το ξέσπασμα νέου κύκλου αίματος.

Η κηδεία του 39χρονου τελείται το μεσημέρι της Δευτέρας, μέσα σε πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας και σκηνές βαθιάς οδύνης. Συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι του χωριού συγκεντρώθηκαν για το τελευταίο αντίο, την ώρα που πάνω από 90 αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί σε κάθε σημείο των Βοριζίων, με μπλόκα στις εισόδους και συνεχείς ελέγχους σε οχήματα και πεζούς.





Ο Φανούρης Καργάκης, πατέρας πέντε παιδιών, είχε βαφτίσει μόλις μία ημέρα πριν τα τρία μικρότερα, όπως υπαγορεύει το κρητικό έθιμο. Το χωριό έχει βυθιστεί στη σιωπή· οι κάτοικοι παρακολουθούν συγκλονισμένοι, γνωρίζοντας πως το παραμικρό λάθος μπορεί να αναζωπυρώσει παλιές έχθρες.





Η πομπή κατευθύνεται προς το νεκροταφείο του χωριού, το οποίο βρίσκεται στο πάνω μέρος, κοντά στα σπίτια της οικογένειας Φραγκιαδάκη, από την οποία καταγόταν η 57χρονη γυναίκα που επίσης έπεσε νεκρή στο μακελειό. Το πέρασμα του φερέτρου από το σημείο θεωρείται εξαιρετικά κρίσιμο, με τις δυνάμεις της αστυνομίας να έχουν τοποθετηθεί περιμετρικά για να αποτρέψουν κάθε ένταση.





Η 57χρονη αναμένεται να κηδευτεί αύριο στα Χανιά, όπου ζούσε και εργαζόταν τα τελευταία χρόνια. Είχε επιστρέψει στο χωριό μόνο για το μνημόσυνο του πατέρα της, χωρίς να γνωρίζει πως λίγες ώρες αργότερα θα έπεφτε νεκρή από τις σφαίρες.





Από το πρωί, πολλά μέλη της οικογένειας Καργάκη έχουν απομακρυνθεί από το χωριό έπειτα από σύσταση της αστυνομίας, για να αποφευχθεί νέα αναμέτρηση. Οι δρόμοι είναι άδειοι, τα σπίτια σιωπηλά, ενώ στα σημάδια των σφαιρών πάνω σε τοίχους και αυτοκίνητα καθρεφτίζεται η βία που ξέσπασε το περασμένο Σάββατο.





Την ίδια ώρα, οι έρευνες συνεχίζονται. Τουλάχιστον τρεις ύποπτοι παραμένουν ασύλληπτοι, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι κρύβονται σε σπίτια ή έχουν διαφύγει στα γύρω βουνά. Οι αρχές επιχειρούν με προσοχή, γνωρίζοντας πως κάθε λάθος μπορεί να ξυπνήσει μνήμες παλιών βεντετών που σημάδεψαν το νησί.

Η Κρήτη μετρά ξανά τις πληγές της. Ένα χωριό σιωπά, η αστυνομία αγρυπνά, και ο φόβος πως η ιστορία μπορεί να επαναληφθεί απλώνεται σαν σκιά πάνω από τα Βορίζια.





