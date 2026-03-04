Σητεία: Θανάσιμος εγκλωβισμός 73χρονου Βρετανού σε φρέζα
Ο 73χρονος εντοπίστηκε νεκρός αργά το απόγευμα της Τρίτης 3 Μαρτίου 2026, μετά από ώρες αγνοούμενος
Τραγικό τέλος είχε ένας 73χρονος Βρετανός μόνιμος κάτοικος Σητείας, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός το απόγευμα της Τρίτης 3 Μαρτίου 2026, μετά από εγκλωβισμό σε φρέζα (γεωργικό μηχάνημα) στο χωράφι του, σε χωριό της περιοχής.
Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ο άτυχος άνδρας βρισκόταν μόνος του στο χωράφι και επιχειρούσε να οργώσει τη γη. Από τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών, προκύπτει ότι υπήρξε μοιραίος χειρισμός ή ατύχημα, με αποτέλεσμα ο 73χρονος να παγιδευτεί στα περιστρεφόμενα μέρη της φρέζας και να υποστεί θανάσιμα τραύματα.
Το άψυχο σώμα εντοπίστηκε αργά το απόγευμα, όταν συγγενείς του – ανησυχώντας επειδή δεν είχε δώσει σημεία ζωής για πολλές ώρες – ζήτησαν τη βοήθεια συγχωριανών για τον εντοπισμό του. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Η σορός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου έχει διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής για τα ακριβή αίτια θανάτου.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News