Σητεία: Θανάσιμος εγκλωβισμός 73χρονου Βρετανού σε φρέζα

Τραγικό τέλος είχε ένας 73χρονος Βρετανός μόνιμος κάτοικος Σητείας, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός το απόγευμα της Τρίτης 3 Μαρτίου 2026, μετά από εγκλωβισμό σε φρέζα (γεωργικό μηχάνημα) στο χωράφι του, σε χωριό της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ο άτυχος άνδρας βρισκόταν μόνος του στο χωράφι και επιχειρούσε να οργώσει τη γη. Από τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών, προκύπτει ότι υπήρξε μοιραίος χειρισμός ή ατύχημα, με αποτέλεσμα ο 73χρονος να παγιδευτεί στα περιστρεφόμενα μέρη της φρέζας και να υποστεί θανάσιμα τραύματα.

Το άψυχο σώμα εντοπίστηκε αργά το απόγευμα, όταν συγγενείς του – ανησυχώντας επειδή δεν είχε δώσει σημεία ζωής για πολλές ώρες – ζήτησαν τη βοήθεια συγχωριανών για τον εντοπισμό του. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η σορός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου έχει διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής για τα ακριβή αίτια θανάτου.

