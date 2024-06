Σιβηρία: Ένας νεκρός και τουλάχιστον 90 τραυματίες από σύγκρουση τραμ ΒΙΝΤΕΟ

Σύμφωνα με πληροφορίες από αξιόπιστες πηγές, ένα άτομο σκοτώθηκε και δεκάδες τραυματίστηκαν σε σύγκρουση δύο τραμ στο Κεμέροβο της Ρωσίας, στις 6 Ιουνίου 2024. Τα αίτια της σύγκρουσης διερευνώνται ακόμη.

Ένα τραμ έχασε τον έλεγχο την ώρα που ανέβαινε σε έναν λόφο και γλίστρησε προς τα κάτω με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με ένα άλλο, σύμφωνα με τις εικόνες που μετέδωσαν ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

«Δυστυχώς ένας άνθρωπος σκοτώθηκε», δήλωσε ο Αλεξέι Κουζνέτσοφ στέλεχος του τοπικού υπουργείου Υγείας, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Interfax.

In Kemerovo, RF, a tram driver’s brakes failed, as a result of which he lost several passengers, and then flew into another tram at full speed. 51 katsaps were injured, 3 in a very serious condition – katsapmedia. 🎉 pic.twitter.com/mXpK5WKoRl

