Πάτρα: «Ξεσπά» ο σύζυγος της Πιπίνας Φωτάκια, «μόνο εμείς έχουμε το δικαίωμα να πούμε ή να μην πούμε τι βιώσαμε»

Σε ανάρτηση του ο Γιώργος Κάνιστρας σύζυγος της 50χρονης Πιπίνας Φωτάκια αποχαιρετά την αγαπημένη του γυναικα και μητέρα των δυο παιδιών τους, ζητώντας παράληλα να μπει τέλος στις ανακρίβεις που δημοσιεύονται για τις συνθήκες θανάτου της.

Πάτρα: Θρήνος για τον αιφνίδιο θάνατο της Πιπίνας Φωτάκια, κατέρρευσε μπροστά στην οικογένειά της

Σε διαδικτυακή ανάρτηση του γράφει: «Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για τα μηνύματα συμπαράστασης που μας στείλατε για τον άδικο θάνατο της συζύγου μου Πιπίνα Φωτάκια.

Επίσης θα ήθελα να παρακαλέσω όλους να σεβαστούν τον πόνο και θλίψη που έχω τόσο εγώ και τα παιδιά μας, οι οικογένειες μας, και όλοι όσοι γνώριζαν την γυναίκα μου, να σταματήσουν να αυτοπροβάλλονται με τις ανακριβής δημοσιεύσεις που κάνουν. Μόνο εγώ, τα παιδιά μας και οι άμεσοι πρώτου βαθμού συγγενείς έχουμε το δικαίωμα να πούμε η να μην πούμε τι βιώσαμε και πως το βιώσαμε.

Σας ευχαριστώ

Γιώργος Ελευθερία Λεωνίδας».

Τελικά η ζωή είναι πολύ άδικη. Την μια στιγμή είμαστε μαζί και την άλλη μου δίνεις το φιλί του αποχωρισμού. Θα ανταμώσουμε ξανά στην γειτονιά των αγγέλων, Καλό Παράδεισο αγάπη μου. Και όπως σου είχα και θα συνεχίζω να λέω, although we can not be together (right now), we will never ever be apart. Θα σε αγαπώ για πάντα».

Η ανάρτηση έγινε με αφορμή δημοσιεύματα που έκαναν λόγο πως η γυναίκα έφυγε εξαιτίας σε ιατρικού λάθος των ανθρώπων του Κέντρου Υγείας των Ζαρουχλείκων ή σε αμέλεια τους και πως η οικογένεια της θα κινηθεί νομικά.

Η κηδεία της Πιπίνας Φωτάκια θα τελεστεί σήμερα Πέμπτη 6/06/2024 στις 12 το μεσημέρι από τον Ιερό Ναό Αγ. Τριάδος Ζαρουχλεΐκων Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Β’ Κοιμητήριο Πατρών.

