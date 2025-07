Βόμβα από την Άρσεναλ, πληρώνει ένα εκατ. λίρες για την 20χρονη Καναδή, Ολίβια Σμιθ

Όλα δείχνουν ότι η Άρσεναλ είναι έτοιμη να πυροδοτήσει τη μεγαλύτερη «βόμβα» στην ιστορία του ποδοσφαίρου γυναικών.

Παίρνει την 20χρονη Καναδή, Ολίβια Σμιθ, από τη Λίβερπουλ με το ποσό του 1 εκατ. λιρών.

To ρεκόρ είχε η Ναόμι Τζίρμα την οποία αγόρασε η Τσέλσι με 883.000 λίρες.

Η 20χρονη Καναδή επιθετική πέτυχε 7 γκολ σε 20 αγώνες στην Women’s Super League με τη Λίβερπουλ την περασμένη σεζόν, η οποία ήταν η πρώτη της Σμιθ στο αγγλικό ποδόσφαιρο.

Η Λίβερπουλ είχε καταβάλει 232 χιλιάδες λίρες για να την αποκτήσει από την Σπόρτινγκ Λισαβόνας το περασμένο καλοκαίρι. Η Σμιθ αγωνίζεται τόσο στην κορυφή όσο και στα άκρα της επίθεσης.

Breaking exclusive: Women’s football’s first £1m transfer fee has been agreed. The Guardian understands Liverpool have accepted a world-record £1m fee from Arsenal for Olivia Smith. More info. here. #BarclaysWSLhttps://t.co/lMgFB4DskR

— Tom Garry (@TomJGarry) July 10, 2025