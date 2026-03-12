Σκανδαλίδης για τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ: «Η ΝΔ προσπάθησε να τινάξει στον αέρα την προσπάθεια για δύο αστοχίες»

Σαφές πολιτικό σήμα ότι η προσπάθεια διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ συνεχίζεται, παρά τις αναταράξεις που καταγράφηκαν τις τελευταίες ημέρες, επιχείρησε να δώσει ο Κώστας Σκανδαλίδης, στον απόηχο της εσωτερικής συζήτησης που άνοιξε γύρω από τους χειρισμούς και τα πρόσωπα της συμπαράταξης. Ο πρώην υπουργός και επικεφαλής της Επιτροπής Διεύρυνσης έστρεψε μάλιστα τα βέλη του προς τη Νέα Δημοκρατία, υποστηρίζοντας ότι επιχείρησε να εκμεταλλευτεί τις δυσκολίες της διαδικασίας για να πλήξει πολιτικά το εγχείρημα.

Με τη φράση ότι «η ΝΔ με τα παπαγαλάκια της προσπάθησε να τινάξει στον αέρα την προσπάθεια για δύο αστοχίες», ο Κώστας Σκανδαλίδης θέλησε να περιορίσει την έκταση που πήραν οι αντιδράσεις και να μεταφέρει ξανά το βάρος στη στρατηγική στόχευση της Χαριλάου Τρικούπη, που είναι το άνοιγμα προς ευρύτερες δυνάμεις του προοδευτικού χώρου. Την ίδια ώρα, υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ διατηρεί πολιτική δυναμική η οποία, κατά την εκτίμησή του, δεν αποτυπώνεται πλήρως στις δημοσκοπήσεις και μπορεί να ενισχυθεί τους επόμενους μήνες.

Κεντρικό σημείο της παρέμβασής του ήταν η αποσαφήνιση των όρων με τους οποίους προχωρά η διεύρυνση. Ο κ. Σκανδαλίδης ξεκαθάρισε ότι η συμπαράταξη παραμένει ανοιχτή για όσους θέλουν να συμμετάσχουν στο συνέδριο και να συνδεθούν πολιτικά με την παράταξη, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι εξασφαλίζουν αυτομάτως θέση στα ψηφοδέλτια ή ρόλο στα κομματικά όργανα. Για τους εν ενεργεία βουλευτές που ενδεχομένως θελήσουν να ενταχθούν, ανέφερε ότι η διαδικασία θα περάσει από την αρμόδια επιτροπή ψηφοδελτίων.

Η τοποθέτηση αυτή είχε σαφή πολιτικό αποδέκτη τόσο εντός όσο και εκτός ΠΑΣΟΚ, καθώς η ηγεσία του κόμματος επιχειρεί να εκπέμψει το μήνυμα ότι το άνοιγμα δεν θα γίνει με όρους προσωπικών διευθετήσεων ή ειδικών συμφωνιών. Στο ίδιο πνεύμα, ο επικεφαλής της Επιτροπής Διεύρυνσης επιχείρησε να κλείσει και τη συζήτηση περί εσωκομματικών στρατοπέδων, σημειώνοντας ότι μετά την εκλογή ηγεσίας δεν υφίσταται θεσμικά κατηγορία «υποψηφίων προέδρων», αλλά ενιαία συμμετοχή όλων στα όργανα του κόμματος.

Απορρίπτοντας, παράλληλα, τις αιχμές περί «σκορποχωρίου», ο Κώστας Σκανδαλίδης υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ διαθέτει στρατηγική αυτονομίας, συγκροτημένο προγραμματικό λόγο και θεσμική λειτουργία, ενώ εμφανίστηκε αρνητικός και σε λογικές διαγραφών. Κατά την εκτίμησή του, οι διαφοροποιήσεις που εκφράστηκαν αφορούν επιμέρους ζητήματα και δεν αναιρούν τον βασικό πολιτικό προσανατολισμό της παράταξης.

Με το συνέδριο να πλησιάζει και να θεωρείται κομβικό για την επόμενη φάση του κόμματος, ο πρώην υπουργός εκτίμησε ότι οι πολιτικές εξελίξεις θα λειτουργήσουν τελικά προς την κατεύθυνση μεγαλύτερης εσωτερικής συνοχής, με στόχο την εκλογική ενίσχυση του ΠΑΣΟΚ και τη διαμόρφωση μιας προοδευτικής κυβερνητικής πρότασης με κεντρικό ρόλο για τη Χαριλάου Τρικούπη. Παράλληλα, επανέλαβε ότι δεν νοείται πολιτική αλλαγή σε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, την οποία περιέγραψε ως «σύστημα εξουσίας» που, όπως είπε, πρέπει να ηττηθεί πολιτικά.

