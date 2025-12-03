Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα χιλιάδες «κερδισμένα λαχεία» και ο κτηνοτρόφος με 6.000 δελτία!

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο με τις επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου πλέον στο μικροσκόπιο μπαίνουν τα χιλιάδες «κερδισμένα λαχεία» ελεγχόμενων για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις από τον Οργανισμό

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον εισαγγελέα οι καταθέσεις μαρτύρων με «τυχερά κέρδη» – Στο μικροσκόπιο η «αγρότισσα με τη Ferrari» και ο «Χασάπης»

Σύμφωνα με όσα όσα μεταδόθηκαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, οι Αρχές έχουν στα χέρια τους ευρήματα για ορισμένα από τα πρόσωπα, κτηνοτρόφους και γεωργούς, που απασχολούν την επικαιρότητα

Για παράδειγμα κτηνοτρόφος από την Κεντρική Ελλάδα, ο οποίος ελέγχεται, είχε μαζέψει ούτε λίγο, ούτε πολύ 6.000 κερδισμένα δελτία το έτος 2022. Ο συγκεκριμένος μετά τον έλεγχο που τού έγινε, έκανε διορθωτική δήλωση, στην οποία εμφάνιζε 300.000 ευρώ γονική παροχή από τη μητέρα του.

Η «σύμπτωση» είναι ότι και κάποιος άλλος από μεγάλο νησί, που ελέγχεται για το ίδιο πράγμα, έκανε επίσης διορθωτική δήλωση.

Όπως εξήγησε ο δημοσιογράφος Τάσος Τέλλογλου υπάρχει στη φορολογική δήλωση ο κωδικός 781, που συνήθως δεν κοιτούν οι εφοριακοί. Εκεί συμπληρώνονται τα χρήματα που προέρχονται από πώληση περιουσιακών στοιχείων ή λεφτά που έχουν φορολογηθεί στην πηγή, όπως τα συγκεκριμένα δελτία. Τα μαζεύουν κάποιοι λογιστές – στο παρελθόν ήταν πιο εύκολο. Μέχρι τα 1.000 ευρώ πρέπει να ονομαστικοποιήσεις το δελτίο και να πληρωθείς μέσω τραπέζης. Έτσι, λογιστές παίρνουν όσα δεν είναι ονομαστικοποιημένα και στη συνέχεια τα εκχωρούν σε εκείνους που έχουν ανάγκη για κέρδη.

