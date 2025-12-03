Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα χιλιάδες «κερδισμένα λαχεία» και ο κτηνοτρόφος με 6.000 δελτία!

Κτηνοτρόφος από την Κεντρική Ελλάδα, είχε 6.000 κερδισμένα δελτία το 2022 και έκανε διορθωτική δήλωση για γονική παροχή 300.000 ευρώ.

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα χιλιάδες «κερδισμένα λαχεία» και ο κτηνοτρόφος με 6.000 δελτία!
03 Δεκ. 2025 7:44
Pelop News

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο με τις επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου πλέον στο μικροσκόπιο μπαίνουν τα χιλιάδες «κερδισμένα λαχεία» ελεγχόμενων για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις από τον Οργανισμό

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον εισαγγελέα οι καταθέσεις μαρτύρων με «τυχερά κέρδη» – Στο μικροσκόπιο η «αγρότισσα με τη Ferrari» και ο «Χασάπης»

Σύμφωνα με όσα όσα μεταδόθηκαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, οι Αρχές έχουν στα χέρια τους ευρήματα για ορισμένα από τα πρόσωπα, κτηνοτρόφους και γεωργούς, που απασχολούν την επικαιρότητα

Για παράδειγμα κτηνοτρόφος από την Κεντρική Ελλάδα, ο οποίος ελέγχεται, είχε μαζέψει ούτε λίγο, ούτε πολύ 6.000 κερδισμένα δελτία το έτος 2022. Ο συγκεκριμένος μετά τον έλεγχο που τού έγινε, έκανε διορθωτική δήλωση, στην οποία εμφάνιζε 300.000 ευρώ γονική παροχή από τη μητέρα του.

Η «σύμπτωση» είναι ότι και κάποιος άλλος από μεγάλο νησί, που ελέγχεται για το ίδιο πράγμα, έκανε επίσης διορθωτική δήλωση.

Όπως εξήγησε ο δημοσιογράφος Τάσος Τέλλογλου υπάρχει στη φορολογική δήλωση ο κωδικός 781, που συνήθως δεν κοιτούν οι εφοριακοί. Εκεί συμπληρώνονται τα χρήματα που προέρχονται από πώληση περιουσιακών στοιχείων ή λεφτά που έχουν φορολογηθεί στην πηγή, όπως τα συγκεκριμένα δελτία. Τα μαζεύουν κάποιοι λογιστές – στο παρελθόν ήταν πιο εύκολο. Μέχρι τα 1.000 ευρώ πρέπει να ονομαστικοποιήσεις το δελτίο και να πληρωθείς μέσω τραπέζης. Έτσι, λογιστές παίρνουν όσα δεν είναι ονομαστικοποιημένα και στη συνέχεια τα εκχωρούν σε εκείνους που έχουν ανάγκη για κέρδη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:32 Κρέστενα: Τον συνέλαβαν για κλοπή ελιών και βρήκαν πάνω του και κάνναβη
11:31 Από «Γαλλικά» του Μπέου συνοδεύτηκε στον Βόλο το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δένδρου
11:28 Ήπια πτώση στο Χρηματιστήριο – Στο -0,34% ο Γενικός Δείκτης στις 2.100 μονάδες
11:25 Κωνσταντοπούλου: «Στηρίζουμε ξεκάθαρα τους αγρότες – Η ΝΔ ευθύνεται για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ»
11:22 Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI για εξάρθρωση σπείρας εμπορίας παιδιών
11:21 Αγρίνιο: Συνελήφθη άνδρας που «σήκωσε» τη γειτονιά στο πόδι με τη μουσική στο τέρμα
11:16 Ρούτε: «Η Ρωσία προετοιμάζεται για μακρά σύγκρουση, θέλει να αποσταθεροποιήσει τις κοινωνίες μας»
11:13 Μήνυμα Μητσοτάκη στους αγρότες: «Κατανοώ τη δυσαρέσκεια – Οι πληρωμές αυξάνονται στα 3,7 δισ. ευρώ»
11:10 Πάτρα: Οδηγούσε χωρίς άδεια – Είχε αφαιρεθεί για προηγούμενη παράβαση
11:07 Πάτρα: 15χρονος αρνήθηκε έλεγχο και τράπηκε σε φυγή – Κατασχέθηκε κατσαβίδι, συνελήφθη και ο πατέρας του
11:03 Πάτρα: Συνελήφθη γυναίκα με ένταλμα βίαιης προσαγωγής για βαριά αδικήματα
11:00 Διπλό χτύπημα στα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών, επιχειρήσεις σε Πάτρα και Αίγιο
10:59 Δικηγόρος Ματσούκα: «Θα πάει φυλακή την επόμενη φορά»
10:55 Σπασμένη Φλέβα: Λάθη και μπλόφες
10:55 «Δεν απαντάμε σε όσα λέει, η Ρωσία ετοιμάζεται για μακροχρόνια αντιπαράθεση», ο Ρούτε για τις απειλές του Πούτιν
10:53 Πάτρα: Εκπαιδευτικά προγράμματα Πολιτιστικής Κληρονομιάς στα Παλαιά Σφαγεία ΦΩΤΟ
10:50 «Έφυγε» από τη ζωή 28χρονος συνοριακός φύλακας
10:46 Πάτρα: Παρουσιάζεται το βιβλίο «ΑΠΟ-ΠΟΙΗΣΗ» της Ελευθερίας Ανδρικοπούλου – Γκίλα
10:42 Ελεύθεροι αφέθηκαν οι Μογκερίνι και Σανίνο, συνεχίζεται η έρευνα στην ΕΕ για ενδεχόμενη απάτη
10:39 Αγιος Αθανάσιος: Η “Αράχωβα” της Μακεδονίας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 03/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ