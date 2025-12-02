ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον εισαγγελέα οι καταθέσεις μαρτύρων με «τυχερά κέρδη» – Στο μικροσκόπιο η «αγρότισσα με τη Ferrari» και ο «Χασάπης»

Νέα τροπή παίρνει η Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς η ΝΔ ζητά να σταλούν άμεσα στη Δικαιοσύνη και στην Αρχή Ξεπλύματος οι καταθέσεις μαρτύρων που δήλωσαν σημαντικά κέρδη από τυχερά παιχνίδια. Παράλληλα, απορρίφθηκε ομόφωνα αίτημα μάρτυρος να μη μεταδοθεί δημόσια η κατάθεσή της.

02 Δεκ. 2025 11:55
Pelop News

Υπό διερεύνηση από τη Δικαιοσύνη και την Αρχή Καταπολέμησης του Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος αναμένεται να τεθούν οι καταθέσεις μαρτύρων της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά το αίτημα της ΝΔ να ελεγχθούν όσοι δηλώνουν σημαντικά κέρδη από λαχεία ή τυχερά παιχνίδια. Στο επίκεντρο βρίσκονται η Πόπη Σεμερτζίδου –η γνωστή «αγρότισσα με τη Ferrari»– ο Ανδρέας Στρατάκης («Χασάπης») και ο Χρήστος Μαγειρίας.

Σύμφωνα με τον εισηγητή της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη, οι καταθέσεις θα πρέπει να εξεταστούν ώστε να εξακριβωθεί αν τα δηλωθέντα κέρδη προέρχονται πράγματι από τυχερά παιχνίδια. Παράλληλα, τα έγγραφα ζητήθηκε να σταλούν και στον επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, Χαράλαμπο Βουρλιώτη.

Την ίδια κατεύθυνση στήριξαν και άλλες κοινοβουλευτικές ομάδες: ο Αλέξανδρος Καζαμίας από την Πλεύση Ελευθερίας ζήτησε οι περιπτώσεις μαρτύρων με «τυχερά κέρδη» να αποστέλλονται αυτομάτως στην Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων, ενώ ο Βασίλης Κόκκαλης από τον ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε ενημέρωση από το ΣΔΟΕ για τυχόν ελέγχους που έχουν ήδη διενεργηθεί.

Απόρριψη αιτήματος για μη δημόσια κατάθεση

Η ένταση στην Επιτροπή συνεχίστηκε με το αίτημα της μάρτυρος Δέσποινας Μαρκοπούλου –ορκωτής λογίστριας του ΣΟΛ και υπογράφουσας σε κρίσιμα έγγραφα της υπόθεσης– να μη μεταδοθεί δημόσια η κατάθεσή της. Το αίτημα απορρίφθηκε ομόφωνα, με τα κόμματα να επιμένουν ότι η «αρχή της δημοσιότητας» πρέπει να τηρείται χωρίς εξαιρέσεις.

Ο Μακάριος Λαζαρίδης τόνισε ότι, εφόσον η μάρτυρας επιμείνει, το ζήτημα θα αποσταλεί στη Δικαιοσύνη για απείθεια, ενώ η Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ σημείωσε πως ουδείς οφείλει να ζητήσει τη συναίνεσή της, υπενθυμίζοντας την πάγια πρακτική της Βουλής στο καθεστώς δημοσίων συνεδριάσεων.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από αλλεπάλληλα επεισόδια και αντιπαραθέσεις στην Επιτροπή, με χαρακτηριστικότερη την έντονη σύγκρουση μεταξύ Ζωής Κωνσταντοπούλου και Πόπης Σεμερτζίδου, που είχε προκαλέσει πολιτική θύελλα τις προηγούμενες ημέρες.

