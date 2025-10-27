Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Τι υποστήριξε η σύζυγος του «αρχηγού», η απόφαση μετά την απολογία της

Η σύζυγος του φερόμενου ως αρχηγού του κυκλώματος παράνομων επιχορηγήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ απολογήθηκε στον Ευρωπαίο Ανακριτή αρνούμενη το κατηγορητήριο που της αποδίδει σημαντικό ρόλο στην διαχείριση παράνομων εσόδων. Όπως φέρεται να ισχυρίζεται, δεν γνώριζε την δραστηριότητα που αποδίδεται στον πρώην σύζυγο της.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή ο φερόμενος υπαρχηγός του κυκλώματος – Εννέα άτομα έχουν προφυλακιστεί

«Έχω δική μου νόμιμη επιχείρηση με ρούχα και είχα λάβει νόμιμη επιχορήγηση σχετική με το αντικείμενο. Τα λεφτά που βρέθηκαν στους λογαριασμούς μου συνδέονται με την επιχειρηματική μου δραστηριότητα» απαντά στις κατηγορίες η κατηγορούμενη.

«Το λάθος μου ήταν ότι του είχα τυφλή εμπιστοσύνη και είχε πλήρη πρόσβαση στο σύνολο των οικονομικών της επιχείρησής μου» είπε στον δικαστικό λειτουργό.

Μετά την απολογία της τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι».

Η διαδικασία θα συνεχιστεί με την απολογία του, κατά τη δικογραφία, αρχηγού της εγκληματικής ομάδας η οποία αναμένεται να είναι μαραθώνια ενώ η τελευταία ομάδα κατηγορουμένων θα οδηγηθεί για απολογίες αύριο.

Ανακριτής και Εισαγγελέας μέχρι ώρας έχουν αποφασίσει την προσωρινή κράτηση 9 κατηγορούμενων.

Με την απολογία του 38χρονου από τα Γιαννιτσά, φερόμενου ως αρχηγού της οργάνωσης κλείνει ο τρίτος κύκλος, της ανακριτικής διαδικασίας με συνολικά 37 συλληφθέντες.

Προφυλακιστέος κι ο «υπαρχηγός»

Όπως είχε γράψει νωρίτερα ο enikos.gr, προφυλακιστέος κρίθηκε και ένας ακόμη κατηγορούμενος. Πρόκειται για έναν 38χρονο υπάλληλο σε κέντρο υποδοχής δηλώσεων στην Κρήτη, στον οποίο αποδίδεται ρόλος υπαρχηγού της οργάνωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες κατά την απολογία του αρνήθηκε τις κατηγορίες υποστηρίζοντας ότι ακολουθούσε όλες τις νόμιμες διαδικασίες καθώς η δουλειά του ήταν να υποβάλει τις δηλώσεις στο σύστημα.

Στη συνέχεια αναμένεται να απολογηθούν ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος και η σύζυγός του.

Ο πατέρας του, επίσης κατηγορείται για συμμετοχή στην οργάνωση, αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Οι μαρτυρίες των θυμάτων

Εκτός από τους 42 άμεσα εμπλεκόμενους και τους 37 συλληφθέντες που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο πραγματοποιούσαν απάτες πολλών εκατομμυρίων ευρώ μέσω των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ προς τα ευρωπαϊκά κονδύλια, υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματος που είναι τα θύματα.

Σύμφωνα με μαρτυρία ηλικιωμένης γυναίκας, από την Πέλλα στην κάμερα της ΕΡΤ, είχε δώσει τον αριθμό φορολογικού μητρώου στον 54χρονο λογιστή και αυτός της «χρέωσε» 3.000 στρέμματα τα οποία τα κατάτμησε και τα νοίκιασε σε τρίτους, ενώ όπως λέει χαρακτηριστικά η γυναίκα, «αν είχα αυτές τις εκτάσεις θα έφταναν μέχρι τη θάλασσα».

Το ίδιο μάλιστα, έπαθε και ο γιος της που του χρέωσαν 1.000 στρέμματα και αυτά κατατμήθηκαν και μοιράστηκαν σε κάποιους ήθελαν να τα πάρουν, για να πάρουν τις ψευδείς επιδοτήσεις.

Η γυναίκα ήδη έχει ακολουθήσει τη νομική οδό και βρίσκεται στα δικαστήρια με τον 54χρονο.

Παράλληλα αγρότης από την Ημαθία έψαχνε χωράφι για να μπορέσει να κατοχυρώσει τα δικαιώματά του προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ και βρήκε μέσω του 38χρονου μεσίτη, από τα Γιαννιτσά Πέλλας, που φέρεται να είναι και εκ των πρωταγωνιστών αυτής της εγκληματικής οργάνωσης.

Του έφτιαξε ένα ηλεκτρονικό συμφωνητικό με ένα ΑΤΑΚ το οποίο φαινομενικά υπήρχε, αλλά στην ουσία ίσως να μην υπάρχει, του έδωσε 1.000 ευρώ και ο ίδιος περιμένει να πάρει 1750 ευρώ, όταν επιστραφούν οι επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ – ΕΡΤNEWS

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



