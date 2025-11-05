Σκάνδαλο στα ΕΛΤΑ: Παραιτήσεις, εσωκομματική ένταση και καταγγελίες για «χρυσά» γραφεία και αυξήσεις

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η πολιτική αναταραχή γύρω από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), παρά την παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου Γρηγόρη Σκλήκα και την αποδοκιμασία των χειρισμών της διοίκησης από την κυβέρνηση. Οι αντιδράσεις στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας δεν έχουν κοπάσει, ενώ η αντιπολίτευση συνεχίζει το σφοδρό πολιτικό σφυροκόπημα.

Το κλίμα στο Μέγαρο Μαξίμου παρέμεινε βαρύ μετά τη θυελλώδη τηλεδιάσκεψη των «γαλάζιων» βουλευτών, οι οποίοι ζήτησαν εξηγήσεις για την απόφαση κλεισίματος 204 καταστημάτων ΕΛΤΑ και καταλόγισαν ευθύνες για την έλλειψη ενημέρωσης. Η παραίτηση Σκλήκα θεωρήθηκε αναπόφευκτη για την εκτόνωση της έντασης και την αποφυγή εσωστρέφειας, ωστόσο το ζήτημα παραμένει ανοικτό.

Από κυβερνητικής πλευράς, αναγνωρίζεται ότι ο τρόπος διαχείρισης του ζητήματος ήταν επικοινωνιακά λανθασμένος, ενώ επισημαίνεται ότι «κανένας πολίτης δεν θα μείνει χωρίς ταχυδρομική εξυπηρέτηση». Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε πως η παραίτηση του κ. Σκλήκα «δεν σημαίνει υπαναχώρηση», διαβεβαιώνοντας ότι η μεταρρύθμιση στα ΕΛΤΑ θα προχωρήσει κανονικά. «Τα ΕΛΤΑ δεν κλείνουν, εκσυγχρονίζονται», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επιμένει στη συνέχιση του σχεδίου αναδιάρθρωσης, ζητώντας όμως καλύτερη επικοινωνία με τους βουλευτές και ενημέρωση των πολιτών για το νέο μοντέλο εξυπηρέτησης. Το σχέδιο προβλέπει διανομή κατ’ οίκον και εναλλακτικά σημεία εξυπηρέτησης — όπως δημαρχεία, καφενεία ή παντοπωλεία — στις περιοχές όπου θα κλείσουν καταστήματα.

Παράλληλα, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου αναμένεται να ενισχύσει την εποπτεία στα ΕΛΤΑ, ενώ ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης θα αναλάβει πολιτικό ρόλο στη διαχείριση των αντιδράσεων.

«Όχι στη στοχοποίηση» δηλώνει ο Κωστής Χατζηδάκης

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης εξέφρασε δημόσια την ενόχλησή του για τη σύνδεση του ονόματός του με την απόφαση κλεισίματος καταστημάτων. «Δεν πρόκειται να δεχθώ καμία στοχοποίηση, ούτε τη θεωρία ότι κρυφά έδωσα εντολές», ανέφερε σε δήλωσή του, τονίζοντας πως δεν αναλαμβάνει «ευθύνες που δεν του αναλογούν».

Καταγγελίες για υπέρογκα ενοίκια και αυξήσεις

Την ίδια στιγμή, νέα δημοσιεύματα εντείνουν την πίεση στη διοίκηση των ΕΛΤΑ. Σύμφωνα με την εφημερίδα Kontra, η εταιρεία φέρεται να μετακόμισε το καλοκαίρι σε νέα γραφεία στα Πατήσια με ενοίκιο που αγγίζει τα 180.000 ευρώ τον μήνα, σε επταώροφο κτίριο 11.725 τ.μ. με 77 θέσεις στάθμευσης.

Παράλληλα, η Δημοκρατία αποκαλύπτει ότι ο πρώην CEO αύξησε τον μισθό του κατά 6.000 ευρώ μέσα στο 2025, από 7.374 ευρώ σε 13.417 ευρώ, παρά τη δραματική οικονομική κατάσταση του Οργανισμού.

Οι εξελίξεις αυτές εντείνουν το πολιτικό θερμόμετρο γύρω από την υπόθεση, με κυβερνητικές πηγές να επιδιώκουν άμεση αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών και σταθεροποίηση της λειτουργίας των ΕΛΤΑ, ενώ η αντιπολίτευση μιλά για «σκάνδαλο κακοδιαχείρισης» και ζητά πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

