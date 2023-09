Σκάνδαλο στην Βρετανία: Πάνω από 1.000 αστυνομικοί έχουν υποστεί κυρώσεις

Περισσότεροι από 1.000 αστυνομικοί της Μητροπολιτικής Αστυνομίας έχουν υποστεί κυρώσεις έπειτα από μια σειρά σκανδάλων, προκαλώντας αναταραχή στη Βρετανία.

Χίλιοι αστυνομικοί του Λονδίνου τέθηκαν σε διαθεσιμότητα ή τοποθετήθηκαν σε άλλη θέση μέσα σε ένα χρόνο, ανακοίνωσε σήμερα η Σκότλαντ Γιαρντ, η οποία ξεκίνησε μια τεράστια επιχείρηση κάθαρσης στις τάξεις της έπειτα από σειρά σκανδάλων.

«Θα χρειαστούν ένας χρόνος, δύο χρόνια ή περισσότερα για να εκριζωθούν οι διεφθαρμένοι αστυνομικοί», προειδοποίησε ο Στιούαρτ Κάντι, υπαρχηγός της αστυνομίας.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία, δηλαδή η αστυνομία του Λονδίνου, που αριθμεί 34.000 μέλη, αντιμετωπίζει σοβαρή κρίση εμπιστοσύνης μετά την αποκάλυψη των αδικημάτων που διέπραξαν αστυνομικοί.

Τον Φεβρουάριο, ο αστυνομικός Ντέιβιντ Κάρικ καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για δεκάδες βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις εις βάρος δώδεκα γυναικών ενώ ήταν αστυνομικός. Η αστυνομία έχασε εννέα ευκαιρίες για να συλλάβει αυτόν τον κατά συρροή βιαστή που κατάφερε και δρούσε επί 17 χρόνια.

Τον Μάρτιο του 2021, μια 33χρονη Λονδρέζα, η Σάρα Έβεραρντ, βιάστηκε και δολοφονήθηκε από αστυνομικό. Ο δράστης του εγκλήματος Γουέιν Κούζενς επίσης καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη. Η αστυνομία δέχτηκε επικρίσεις επειδή αγνόησε τα ανησυχητικά σημάδια σχετικά με τη συμπεριφορά του.

Πέρα από αυτές τις προβεβλημένες υποθέσεις ωστόσο, υπάρχουν αρκετές καταγγελίες για ρατσιστική, ομοφοβική και σεξιστική συμπεριφορά εντός της αστυνομίας και πολλοί είναι εκείνοι που ζητούν μεταρρυθμίσεις.

