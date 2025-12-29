«Σκανδιναβικό ψύχος» την Πρωτοχρονιά: Βουτιά έως 10 βαθμούς και χιόνια σε χαμηλά υψόμετρα

Με «πολικές» συνθήκες αναμένεται να κάνει ποδαρικό το 2026, καθώς η θερμοκρασία θα σημειώσει κατακόρυφη πτώση την παραμονή και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς. Όπως επισημαίνει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, η χώρα θα επηρεαστεί από ψυχρές αέριες μάζες σκανδιναβικής προέλευσης, με τη θερμοκρασία να υποχωρεί ακόμη και κατά 10 βαθμούς.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το κύμα ψύχους θα κορυφωθεί το διήμερο Τετάρτη–Πέμπτη, με τους βοριάδες να κυριαρχούν στα πελάγη και να φτάνουν τα 6 έως 7 μποφόρ. Οι χιονοπτώσεις θα είναι λίγες και ασθενείς, ωστόσο θα επηρεάσουν και χαμηλά υψόμετρα σε περιοχές της Εύβοιας, της Στερεάς Ελλάδας –παροδικά και της Αττικής– καθώς και της Πελοποννήσου.

Ο κ. Τσατραφύλλιας διευκρινίζει ότι τα φαινόμενα δεν αναμένεται να δημιουργήσουν προβλήματα, ούτε να ενισχύσουν τη χιονοδρομική δραστηριότητα σε δημοφιλείς προορισμούς. Την Πρωτοχρονιά, με εξαίρεση την Κρήτη και τις Κυκλάδες, ο καιρός θα είναι ψυχρός αλλά γενικά αίθριος, με «ήλιο με δόντια», ενώ στη συνέχεια προβλέπεται σταδιακή μεταβολή με νοτιάδες και άνοδο της θερμοκρασίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



