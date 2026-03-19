Σκέρτσος από τη Θεσσαλονίκη: Η Γαλάζια Οικονομία είναι όρος επιβίωσης για την Ελλάδα

Τη Γαλάζια Οικονομία ως ένα κρίσιμο πεδίο οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής στρατηγικής για την Ελλάδα ανέδειξε ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, μιλώντας μέσω τηλεδιάσκεψης στο 1ο Blue Heritage Summit Thessaloniki, το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 ομιλητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Όπως υπογράμμισε, δεν πρόκειται για έναν γενικόλογο ή επικοινωνιακό όρο, αλλά για ένα πολυδιάστατο παραγωγικό οικοσύστημα με βαθιές ιστορικές ρίζες στον ελληνικό χώρο και άμεση σύνδεση με τη σημερινή αναπτυξιακή προοπτική της χώρας.

Ο κ. Σκέρτσος έθεσε στο επίκεντρο τη θάλασσα ως στρατηγικό πεδίο που συνδέει τη ναυτιλία, την αλιεία, τον τουρισμό, την ενέργεια, τις λιμενικές υποδομές και τα logistics με την πράσινη μετάβαση, την ανθεκτικότητα της οικονομίας και τη γεωπολιτική ασφάλεια της χώρας, τονίζοντας ότι ειδικά για την Ελλάδα η Γαλάζια Οικονομία αποτελεί όρο επιβίωσης.

Στην τοποθέτησή του, ο υπουργός υπογράμμισε ότι η ελληνική ιστορία είναι άρρηκτα δεμένη με τη θάλασσα, από τα ομηρικά έπη έως τη σύγχρονη ναυτιλία, και σημείωσε ότι η σημερινή πρόκληση είναι να συνδεθεί αυτή η ιστορική παρακαταθήκη με ένα βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης. Όπως είπε, η αξιοποίηση των θαλάσσιων πόρων στις μεταφορές, στην αλιεία, στην ενέργεια και στον τουρισμό δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την ταυτόχρονη προστασία των ίδιων των οικοσυστημάτων που στηρίζουν αυτή τη δραστηριότητα.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στη θέση της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή μπλε οικονομία, αναφέροντας ότι η χώρα βρίσκεται στη δεύτερη θέση στην ΕΕ ως προς τη συμμετοχή της μπλε οικονομίας στην απασχόληση, με ποσοστό 13,7%. Στο ίδιο πλαίσιο, συνέδεσε τη ναυπηγοεπισκευή, τις υδατοκαλλιέργειες, την αλιεία, τον τουρισμό, τις θαλάσσιες μεταφορές και τις λιμενικές υποδομές με τη συνολική παραγωγική ώθηση της ελληνικής οικονομίας.

Αναφερόμενος ειδικά στη ναυπηγοεπισκευή, σημείωσε ότι η αναβίωση της δραστηριότητας σε Ελευσίνα, Σύρο και Σκαραμαγκά εντάσσεται ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο. Παρέθεσε μάλιστα στοιχεία σύμφωνα με τα οποία στις 11 Μαρτίου 2026 καταγράφηκε ιστορικό ρεκόρ με 29 πλοία ταυτόχρονα στις κλίνες των ναυπηγείων Ελευσίνας και Σύρου, ενώ από το 2019 έως σήμερα 865 πλοία ελληνικής και ξένης ιδιοκτησίας έχουν περάσει από τις δύο μονάδες. Παράλληλα, επεσήμανε την άνοδο των εξαγωγών ιχθυοκαλλιέργειας, σημειώνοντας ότι οι εξαγωγές σε τσιπούρες και λαβράκια έφτασαν τα 672 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 47% σε σύγκριση με το 2019.

Σημαντικό μέρος της ομιλίας του αφιέρωσε και στη θαλάσσια προστασία, τονίζοντας ότι η αλόγιστη ανθρώπινη παρέμβαση έχει επιβαρύνει σοβαρά το θαλάσσιο περιβάλλον, χωρίς όμως η κατάσταση να είναι μη αναστρέψιμη. Υποστήριξε ότι με σωστό σχεδιασμό και μεγάλα θαλάσσια πάρκα απόλυτης προστασίας, ο θαλάσσιος βυθός μπορεί να αναγεννηθεί μέσα σε πέντε χρόνια, με όφελος τόσο για τα οικοσυστήματα όσο και για το εισόδημα των αλιέων που πλήττονται από τη σταδιακή ερημοποίηση των θαλασσών. Στο πλαίσιο αυτό ανέφερε ότι η Ελλάδα έχει ήδη προχωρήσει στην ανακήρυξη δύο μεγάλων θαλάσσιων πάρκων στα Ιόνια νησιά και στις Νότιες Κυκλάδες, επιταχύνοντας τον στόχο 30/30 του ΟΗΕ για την προστασία του 30% των θαλασσών έως το 2030.

Ο υπουργός στάθηκε επίσης στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, στην προώθηση του ειδικού χωροταξικού για τις ΑΠΕ και στην ανάγκη περιορισμού της θαλάσσιας ρύπανσης από πλαστικά, με στόχο μείωση κατά 50% έως το 2030, αλλά και περιορισμό των μικροπλαστικών. Με αυτή τη δέσμη παρεμβάσεων επιχείρησε να δείξει ότι η μπλε οικονομία δεν αφορά μόνο παραγωγή και επενδύσεις, αλλά και σαφείς πολιτικές προστασίας και διαχείρισης του θαλάσσιου χώρου.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε και στη Θεσσαλονίκη, την οποία παρουσίασε ως στρατηγικό κόμβο για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Όπως σημείωσε, η γεωγραφική της θέση την καθιστά φυσική πύλη της Ελλάδας και της Ευρώπης, ενώ το λιμάνι της, σε συνδυασμό με τις σιδηροδρομικές και οδικές διασυνδέσεις, μπορεί να λειτουργήσει ως βασικός κόμβος εμπορίου και logistics για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Στο ίδιο πλαίσιο ενέταξε την επέκταση του Προβλήτα 6, τη διαγωνιστική διαδικασία για την αξιοποίηση του πρώην στρατοπέδου Γκόνου ως logistics hub και τις παρεμβάσεις στο παράκτιο μέτωπο της πόλης, όπως η ανάπτυξη της Μαρίνας Καλαμαριάς.

Συνολικά, ο Άκης Σκέρτσος περιέγραψε ένα πολυεπίπεδο μοντέλο ανάπτυξης, στο οποίο η θάλασσα δεν αποτελεί απλώς γεωγραφικό δεδομένο, αλλά στρατηγικό εργαλείο παραγωγής, περιβαλλοντικής ισορροπίας, περιφερειακής συνοχής και διεθνούς ανταγωνιστικότητας για τη χώρα.

