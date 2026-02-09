Σκιαδαρέσης για καθίζηση Πατρών-Τριπόλεως: «Προχωρήστε άμεσα σε έργα» ΦΩΤΟ

Με αφορμή την υποχώρηση του οδοστρώματος στην Εθνική Οδό Πατρών- Τριπόλεως (111) στο ύψος της Δίβρης η περιφερειακή παράταξη «Νέα Δυτική Ελλάδα»- Σπύρος Ν. Σκιαδαρέσης εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Η πρόσφατη καθίζηση της Εθνικής Οδού Πατρών – Τριπόλεως, που έχει διακόψει εντελώς την επικοινωνία των νομών Αχαΐας, Αρκαδίας και Ηλείας, επιβεβαιώνει αυτό που φωνάζουμε εδώ και καιρό: την παρατεταμένη εγκατάλειψη και την ανεπάρκεια της κυβέρνησης και της περιφερειακής Αρχής στη συντήρηση κρίσιμων οδικών αξόνων και υποδομών.

Ο συγκεκριμένος δρόμος είναι ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς αποτελεί μια από τις πιο όμορφες τουριστικές διαδρομές της χώρας, αλλά ταυτόχρονα κύριο άξονα σύνδεσης της ενδοχώρας δύο νομών της Δυτικής Ελλάδος και διακίνησης αγροτικών προϊόντων και αγαθών. Η καθίζηση αυτή δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών, στην οικονομική δραστηριότητα και στην τουριστική κίνηση, ενώ υπογραμμίζει την αναγκαιότητα άμεσης και σωστής συντήρησης.

Η παράταξή μας ζητά άμεση παρέμβαση της Περιφέρειας για την αποκατάσταση της οδού και σχεδιασμό μακροχρόνιων έργων συντήρησης, ώστε να μην επαναληφθούν παρόμοια περιστατικά. Η ασφάλεια, η προσβασιμότητα και η αξιοποίηση της περιοχής για τουριστικούς και οικονομικούς σκοπούς πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα για τη διοίκηση της Περιφέρειας.

Καλούμε την Περιφερειακή Αρχή να αναλάβει άμεσα τις ευθύνες της και να προχωρήσουν άμεσα τα αναγκαία έργα για την αποκατάσταση της ζημιάς και συνολικά για τη συντήρηση και αναβάθμιση της Πατρών- Τριπόλεως πριν η κατάσταση γίνει μη αναστρέψιμη».

