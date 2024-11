Σκηνές τρόμου σε πτήση από Βραζιλία προς Παναμά, τι συνέβη ΒΙΝΤΕΟ

Σκηνές τρόμου και πανικού διαγραμμίστηκαν σε πτήση από τη Βραζιλία στον Παναμά. Ενώ το αεροσκάφος της Copa Airlines βρισκόταν στον αέρα, ένας επιβάτης σε έξαλλη κατάσταση σηκώθηκε από τη θέση του και κατευθύνθηκε στο πίσω μέρος του αεροσκάφους ουρλιάζοντας κρατώντας όμηρο μία αεροσυνοδό, με ένα πλαστικό μαχαίρι.

Ο άνδρας κατευθύνθηκε προς την προς έξοδο κινδύνου και προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα.

Μέσα στον πανικό που προκλήθηκε, κάποιοι επιβάτες του επιτέθηκαν για να σώσουν την αεροσυνοδό και τον σταματήσουν.

«Πάλεψαν μαζί του και τον ξυλοκόπησαν τόσο άγρια που ο άνδρας έμεινε σχεδόν αναίσθητος» δήλωσε ο φωτορεπόρτερ Κριστιάνο Καρβάλιο, 51 ετών, ο οποίος κατέγραψε τη χαοτική σκηνή, σε βίντεο που έγινε viral.

A passenger on a Copa Airlines flight CM204 operated by an aircraft registration HP-1843CMP from Brasilia (BSB) to Panama City (PTY), tried to open the plane’s emergency door mid-flight on Tuesday, the 5th November, and was restrained by other passengers.

As per Passengers, the… pic.twitter.com/Edt41WefXY

