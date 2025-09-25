Σκηνές τρόμου στο Μαρούσι: 32χρονη... δάγκωσε αστυνομικό και ξέσπασε στο περιπολικό

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης (24/9) στο Μαρούσι, όταν 32χρονη γυναίκα, σε κατάσταση αμόκ, επιτέθηκε σε αστυνομικό κατά τη διάρκεια κλήσης για ενδοοικογενειακό επεισόδιο.

Οι αστυνομικοί ειδοποιήθηκαν για περιστατικό βίας μέσα σε σπίτι, καθώς η γυναίκα φέρεται να είχε στραφεί εναντίον του 41χρονου αδελφού της. Όταν οι δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. έφτασαν στο σημείο, εκείνη αντέδρασε βίαια. Παρά τις προσπάθειες να την ηρεμήσουν, επιτέθηκε στους αστυνομικούς, δαγκώνοντας τον έναν στο μπράτσο.

Η ένταση συνεχίστηκε και μέσα στο περιπολικό. Η 32χρονη, κατά τη μεταφορά της, κλωτσούσε και έφτυνε στο εσωτερικό του οχήματος, προκαλώντας νέο επεισόδιο.

Μετά από αίτημα συγγενών και εισαγγελική εντολή, οδηγήθηκε στο «Σισμανόγλειο» για ψυχιατρική εξέταση. Ωστόσο, οι γιατροί έκριναν ότι δεν έχρηζε νοσηλείας και έτσι αφέθηκε ελεύθερη.

