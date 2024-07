«Σκηνοθετημένο»: Οι θεωρίες συνωμοσίας γύρω από την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ ΒΙΝΤΕΟ

Λίγα λεπτά μετά την απόπειρα δολοφονίας του πρώην προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, η λέξη «σκηνοθετημένη» (staged) έγινε trend στο X στις ΗΠΑ.

Πρόκειται για μια λέξη που έχει γίνει συνώνυμη με τις θεωρίες συνωμοσίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συχνά για να θέσει υπό αμφισβήτηση μια επίθεση ή έναν πυροβολισμό. Αλλά τις ώρες μετά την επίθεση στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ, έχει εισχωρήσει στην κύρια διαδικτυακή συζήτηση, και αναρτήσεις γεμάτες με εικασίες χωρίς στοιχεία, μίσος και βρισιές συγκέντρωσαν εκατομμύρια προβολές στο X, όπως σχολιάζει το BBC.

Οι απόπειρες δολοφονίας Αμερικανών προέδρων γέννησαν στο παρελθόν θεωρίες συνωμοσιών – πιο γνωστή η δολοφονία του Τζον Κένεντι τον Νοέμβριο του 1963. Αυτή ήταν η πρώτη που την παρακολούθησαν σε πραγματικό χρόνο, «οπότε δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι ξεκίνησαν οι αβάσιμες φήμες», σημειώνει το δημοσίευμα και συνεχίζει: «Αλλά αυτό που ξεχώρισε είναι το πώς αυτή η φρενίτιδα κατέλαβε όλες τις πλευρές του πολιτικού φάσματος».

Οι θεωρίες συνωμοσίας ξεκίνησαν από εύλογες ερωτήσεις και σύγχυση. Επικεντρώνονταν σε φερόμενες ελλείψεις ασφαλείας, με πολλούς χρήστες να αναρωτιούνται δικαιολογημένα πώς θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο.

Πώς κατάφερε ο δράστης να φτάσει στην οροφή; Γιατί δεν τους σταμάτησαν; Γεννήθηκε ένα κύμα δυσπιστίας, εικασιών και παραπληροφόρησης.

«Φαίνεται πολύ σκηνοθετημένο», έγραφε μια ανάρτηση στο X που συγκέντρωσε ένα εκατομμύριο προβολές. «Κανείς στο πλήθος δεν τρέχει ή πανικοβάλλεται. Κανείς στο πλήθος δεν άκουσε ένα πραγματικό όπλο. Δεν το εμπιστεύομαι. Δεν τον εμπιστεύομαι».

Το προφίλ αναφέρει ότι η έδρα του βρίσκεται στη νοτιοδυτική ακτή της Ιρλανδίας. Έκτοτε έχει επισημανθεί με ένα σημείωμα στο Χ που διευκρινίζει ότι ο πυροβολισμός ήταν πραγματικός. Μόλις αναρτήθηκαν περισσότερα βίντεο και μαρτυρίες τόσο μέσα όσο και έξω από τη συγκέντρωση, ο πανικός και ο φόβος όσων βρίσκονταν εκεί έγινε ολοφάνερος.

Οι συνωμοσίες επιδεινώθηκαν από τις εξαιρετικές εικόνες που βγήκαν στη δημοσιότητα ύστερα από τα αρχικά βίντεο. Συγκεκριμένα, μια φωτογραφία που τράβηξε ο επικεφαλής φωτογράφος του Associated Press στην Ουάσινγκτον, Έβαν Βούτσι, η οποία δείχνει τον Τραμπ με υψωμένη γροθιά, με αίμα στο πρόσωπο και το αυτί του, με φόντο τη σημαία των ΗΠΑ.

Ένας λογαριασμός στο YouTube με έδρα τις ΗΠΑ ανέφερε ότι η φωτογραφία ήταν απλά «πάρα πολύ τέλεια» και αναρωτήθηκε πώς έπιασαν «τη σημαία τοποθετημένη τέλεια και όλα τα σχετικά». Η ανάρτηση στο X έφτασε σχεδόν το ένα εκατομμύριο προβολές – αλλά αργότερα διαγράφηκε από το άτομο που τη μοιράστηκε. Είναι σημαντικό να διορθώνεσαι, αν κάνεις λάθος, ανέφεραν σε ξεχωριστή ανάρτηση στον λογαριασμό.

