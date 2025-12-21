Σκληρή κόντρα Χάρη Δούκα και Θάνου Πλεύρη για street party μπροστά από τα σκαλιά εκκλησίας

«Παρεξηγήθηκε ο ακροδεξιός Πλεύρης, γιατί χιλιάδες νέοι διασκέδασαν μπροστά στην εκκλησία του Αγίου Ανδρέα στη Λαμπρινή», σημειώνει στην ανάρτησή του ο δήμαρχος Αθηναίων.

Για «υποκρισία και σκοταδισμό» μιλάει ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, απαντώντας σε ανάρτηση του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, σχετικά με το street party το βράδυ του Σαββάτου μπροστά από τα σκαλιά της εκκλησίας του Αγίου Ανδρέα στο Γαλάτσι.

«Παρεξηγήθηκε ο ακροδεξιός Πλεύρης, γιατί χιλιάδες νέοι τραγούδησαν και διασκέδασαν μπροστά στην εκκλησία του Αγίου Ανδρέα στη Λαμπρινή», σημειώνει στην ανάρτησή του ο δήμαρχος Αθηναίων.

Οπως αναφέρει, πρόκειται για «εκδήλωση που έγινε για τέταρτη φορά, με διοργανωτές νέους της περιοχής και συμμετοχή όλης της τοπικής αγοράς. Νέους που καθάρισαν οι ίδιοι όλη την πλατεία αμέσως μετά τη λήξη της εκδήλωσης στις 11 το βράδυ».

Ο κ. Δούκας κάνει μάλιστα λόγο για «υποκρισία και σκοταδισμό». «Το προαύλιο της εκκλησίας είναι ένας χώρος ανοιχτός για όλους και κυρίως για τους νέους.

Υ.Γ. Είχαμε χθες και βιολιά έξω από την Καπνικαρέα με πάρα πολύ κόσμο. Πώς του ξέφυγε αυτή η εκδήλωση;», καταλήγει.

Υπενθυμίζεται ότι, σε δική του ανάρτηση, ο κ. Πλεύρης ανέφερε νωρίτερα τα εξής: «Εν μέσω των Λειτουργιών στις Εκκλησίες μας τις Άγιες αυτές κατανυκτικές μέρες της Γέννησης του Χριστού μας, ο δήμος Αθηναίων επιλέγει να χρησιμοποιήσει την είσοδο και τα σκαλιά Εκκλησίας για να στήσει rave party. Απλά ντροπή κ. @h_doukas».

Σημειώνεται ότι τη σχετική διοργάνωση έκανε το Κέντρο Ενταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) του Δήμου Αθηναίων αναφέροντας τα εξής: «Η Λαμπρινή γίνεται το απόλυτο hotspot ηλεκτρονικής μουσικής, με το Enteka Athens να δίνει ρυθμό σε ένα από τα πιο δυνατά πάρτι της χρονιάς».

