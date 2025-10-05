Σκουπίδια και ..καναπέδες στον δρόμο

Μια ακόμα γειτονιά με έντονα προβλήματα από σκουπίδια είναι αυτή που βρίσκεται ακριβώς δίπλα στον σταθμό του προαστιακού, «Αγιος Ανδρέας».

Συγκεκριμένα, στη συμβολή των οδών Μαιζώνος και Καποδιστρίου, εδώ και δύο μήνες είναι πεταμένα κλαριά, ρούχα, ακόμα και καναπέδες.

Οι περίοικοι λένε ότι έχουν ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες εδώ και 2 μήνες για να τα μαζέψουν, αλλά δεν έχει γίνει τίποτα και μιλούν ευθέως για ζήτημα υγιεινής.

Κάτι πρέπει να γίνει.

