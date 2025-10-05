Σκουπίδια και ..καναπέδες στον δρόμο

Το όμορφο …θέαμα βρίσκεται στη  συμβολή των οδών Μαιζώνος και Καποδιστρίου, ακριβώς δίπλα από τον σταθμό «Αγ. Ανδρέας»

Σκουπίδια και ..καναπέδες στον δρόμο
05 Οκτ. 2025 11:17
Pelop News

Μια ακόμα γειτονιά με έντονα προβλήματα από σκουπίδια είναι αυτή που βρίσκεται ακριβώς δίπλα στον σταθμό του προαστιακού, «Αγιος Ανδρέας».

Συγκεκριμένα, στη  συμβολή των οδών Μαιζώνος και Καποδιστρίου, εδώ και δύο μήνες είναι πεταμένα κλαριά, ρούχα, ακόμα και καναπέδες.

Οι περίοικοι λένε ότι έχουν ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες εδώ και 2 μήνες για να τα μαζέψουν, αλλά δεν έχει γίνει τίποτα και μιλούν ευθέως για ζήτημα υγιεινής.

Κάτι πρέπει να γίνει.

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:26 Ο ΝΟΠ πρεμιέρα στην Α1 Εθνική με εκτός έδρας δοκιμασία κοντά σε Εθνικό
11:17 Σκουπίδια και ..καναπέδες στον δρόμο
11:11 Live η παρουσίαση του προγράμματος «Αμοργόραμα» από τον Μητσοτάκη ΒΙΝΤΕΟ
11:06 Τα αποτελέσματα των 2 πρώτων ιστιοδρομιών στο Πανελλήνιο Ιστιοπλοΐας ΑμεΑ
10:56 Μυτιλήνη: Ναυάγιο με 17 μετανάστες και μια γυναίκα νεκρή
10:48 Τι αποκάλυψε ο Μάστορας για τη σχέση του
10:39 Για νίκες Θύελλα Πατρών και Παναιγιάλειος
10:30 Δύσκολο τεστ για την Παναχαϊκή στον Πύργο
10:23 Γάζα: Στο Κάιρο οι κρίσιμες συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου
10:15 Καλός ο καιρός την Κυριακή, επιστρέφουν τη Δευτέρα οι βροχές
10:07 Κέλλας: Στο τραπέζι το ενδεχόμενο lockdown για την ευλογιά
9:57 Χρηματιστήριο Αθηνών: Ιστορικό ράλι 11 μηνών με κέρδη άνω του 47%
9:48 Ο Γερμανός πρέσβης Αντ. Κιντλ στην «Π»: « Ένα θαύμα που έγινε ελπίδα»
9:38 Δράση σε ποδόσφαιρο και Μπάσκετ, που θα δείτε το ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός
9:29 Γερμανία: Πρώτη η AFD και σε νέα δημοσκόπηση
9:20 Νέες φοροελαφρυνσεις στον προϋπολογισμό του 2026
9:10 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
9:00 «Η τώρα ή ποτέ» το μήνυμα Τραμπ για την λήξη του πολέμου στη Γάζα
22:58 Στην Ινδονησία ο Τζάρεντ Σο απειλείται με θανατική ποινή!
22:39 Με αυτές τις τροφές θα αποφύγετε την ουλίτιδα και θα προστατεύετε τα δόντια σας!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ