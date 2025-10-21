Σκρέκας: «Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ανήκει σε όλους – Δεν είναι χώρος διαμαρτυριών»

Ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Σκρέκας, υπεραμύνθηκε της τροπολογίας για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, τονίζοντας ότι στόχος είναι η αποσαφήνιση αρμοδιοτήτων και η διατήρηση του χώρου σε ευπρεπή κατάσταση. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως το Μνημείο «ανήκει σε όλους τους Έλληνες και δεν είναι χώρος διαμαρτυριών».

skrekas
21 Οκτ. 2025 12:09
Pelop News

Σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Σκρέκας επισήμανε ότι η τροπολογία που εισάγεται προς ψήφιση στη Βουλή «είναι ξεκάθαρη» και διευκρινίζει «ποιος έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για τη διατήρηση και ανάδειξη του χώρου», ενώ προβλέπει ότι «διαμαρτυρίες δεν μπορούν να γίνονται πάνω στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη».

Ο κ. Σκρέκας υπογράμμισε ότι οι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας μπορούν να πραγματοποιούνται γύρω από το Μνημείο, στην πλατεία Συντάγματος ή στον δρόμο, όχι όμως πάνω στο ίδιο το μνημείο, αρκεί να τηρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. «Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη δεν ανήκει ούτε σε κόμματα, ούτε σε κοινωνικές ομάδες. Ανήκει σε όλους τους Έλληνες», είπε χαρακτηριστικά.

Ο γραμματέας της ΝΔ έκανε λόγο για προσπάθεια εργαλειοποίησης της τραγωδίας των Τεμπών από την αντιπολίτευση, με στόχο τη σύνδεση «δύο άσχετων ζητημάτων». «Πρέπει να τα αποσυνδέσουμε. Το ζήτημα είναι να ξεκαθαρίσουμε ποιος είναι ο ρόλος του Μνημείου και πώς πρέπει να το διατηρήσουμε», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «μακριά από εμάς η προσπάθεια να διχαστεί η ελληνική κοινωνία από αυτό το γεγονός».

Αναφερόμενος στη συναρμοδιότητα των υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Σκρέκας τόνισε πως η κυβέρνηση φέρνει την τροπολογία για να “ξεμπλέξει” τις αρμοδιότητες και να διασφαλίσει την τάξη στον τρόπο διαχείρισης του μνημείου.

«Από τη στιγμή που η τροπολογία θα είναι νόμος του κράτους, θα εφαρμοστεί. Το ερώτημα είναι τι θα κάνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θα ψηφίσουν μια διάταξη που βάζει τάξη και διασφαλίζει τον σεβασμό του χώρου;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε πολιτικό επίπεδο, ο κ. Σκρέκας σχολίασε τις δημοσκοπήσεις, επισημαίνοντας ότι «παρά τις δυσκολίες, η πλειοψηφία του ελληνικού λαού εξακολουθεί να στηρίζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη». Ωστόσο, πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση δεν εφησυχάζει, καθώς «πολλοί Έλληνες αντιμετωπίζουν προβλήματα στην καθημερινότητά τους».

Αναφερόμενος στην πιθανή επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική σκηνή, σημείωσε:
«Δεν πιστεύω ότι κάποιος που απέτυχε στο παρελθόν δεν μπορεί να επιστρέψει, αρκεί να έχει κάνει ειλικρινή αυτοκριτική. Ο κ. Τσίπρας δεν έχει προχωρήσει σε κάτι τέτοιο και, όσο δεν αναγνωρίζει τα λάθη του, δεν μπορεί να είναι χρήσιμος για τον τόπο».

Για τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, ο Κώστας Σκρέκας απέφυγε να σχολιάσει, λέγοντας μόνο ότι τον τιμά για την εμπιστοσύνη που του έδειξε ως υπουργό Ανάπτυξης το 2014, ενώ υπενθύμισε πως «τα γεγονότα της περιόδου διακυβέρνησης Τσίπρα τον δικαιώνουν».

Τέλος, σχετικά με τα ζητήματα του πρωτογενούς τομέα και την έρευνα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο γραμματέας της ΝΔ επεσήμανε πως προτεραιότητα είναι «οι έγκαιρες και δίκαιες πληρωμές», εκφράζοντας την πεποίθηση ότι «το επόμενο διάστημα η κατάσταση θα εξομαλυνθεί» ώστε «οι αγρότες να παραμείνουν στον τόπο τους και να συνεχίσουν το έργο τους».
