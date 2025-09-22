SKY Express: ΔΩΡΟ το αεροπορικό εισιτήριο του/της συντρόφου σου
Η SKY γιορτάζει την επέκταση του δικτύου της και δίνει 1+1 εισιτήριο δώρο: ο 2ος επιβάτης πληρώνει μόνο φόρους. Ισχύει για 2 άτομα, μετ’ επιστροφής, σε Economy ναύλους.
Πώς θα πάρεις το 1+1 δώρο – Οδηγός 3 βημάτων
- Άνοιξε το skyexpress.com και κάνε αναζήτηση για 2 επιβάτες, μετ’ επιστροφής, σε ημερομηνίες ταξιδιού 05/11/2025–15/03/2026.
- Πρόσθεσε τον κωδικό ONEPLUSONE στο πεδίο «εκπτωτικό κουπόνι» πριν πατήσεις «Αναζήτηση».
- Επίλεξε ναύλο Economy (SKY Joy / Joy+ / Enjoy). Στο καλάθι θα δεις ότι ο 2ος επιβάτης χρεώνεται μόνο τους φόρους.
Σημείωση: Η έκπτωση εφαρμόζεται στον ναύλο (όχι στους φόρους). Ισχύει μόνο online και δεν συνδυάζεται με άλλες προσφορές.
πηγή: Sky Express
