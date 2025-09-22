SKY Express: ΔΩΡΟ το αεροπορικό εισιτήριο του/της συντρόφου σου

Η SKY γιορτάζει την επέκταση του δικτύου της και δίνει 1+1 εισιτήριο δώρο: ο 2ος επιβάτης πληρώνει μόνο φόρους. Ισχύει για 2 άτομα, μετ’ επιστροφής, σε Economy ναύλους.

Πώς θα πάρεις το 1+1 δώρο – Οδηγός 3 βημάτων

Άνοιξε το skyexpress.com και κάνε αναζήτηση για 2 επιβάτες , μετ’ επιστροφής , σε ημερομηνίες ταξιδιού 05/11/2025–15/03/2026. Πρόσθεσε τον κωδικό ONEPLUSONE στο πεδίο «εκπτωτικό κουπόνι» πριν πατήσεις «Αναζήτηση». Επίλεξε ναύλο Economy (SKY Joy / Joy+ / Enjoy). Στο καλάθι θα δεις ότι ο 2ος επιβάτης χρεώνεται μόνο τους φόρους.

Σημείωση: Η έκπτωση εφαρμόζεται στον ναύλο (όχι στους φόρους). Ισχύει μόνο online και δεν συνδυάζεται με άλλες προσφορές.

πηγή: Sky Express

