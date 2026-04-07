Σκύλος δάγκωσε 2χρονο κορίτσι στο κεφάλι μέσα σε σπίτι στον Πειραιά – Συνελήφθη η γιαγιά

Σοβαρό περιστατικό με θύμα ένα παιδί μόλις δύο ετών σημειώθηκε το απόγευμα της Μεγάλης Δευτέρας 6 Απριλίου 2026 στον Πειραιά, όταν σκύλος επιτέθηκε στη μικρή και τη δάγκωσε στο κεφάλι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, το κοριτσάκι βρισκόταν σε σπίτι μαζί με την 51χρονη γιαγιά του, με καταγωγή από την Ολλανδία. Κάποια στιγμή το παιδί φέρεται να ξέφυγε από την προσοχή της και να μπήκε σε δωμάτιο όπου βρισκόταν ο σκύλος. Τότε το ζώο του επιτέθηκε, προκαλώντας του τραύματα στο κεφάλι.

Αμέσως μετά το περιστατικό ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, ενώ το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» με ιδιωτικό όχημα, υπό τη συνοδεία μοτοσικλετιστών της ομάδας ΔΙΑΣ.

Παρά τη σοβαρότητα των τραυμάτων του, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η ζωή του παιδιού δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.

Για την υπόθεση συνελήφθη η γιαγιά του ανήλικου κοριτσιού, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε κατηγορία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



