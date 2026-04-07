Σκύλος δάγκωσε 2χρονο κορίτσι στο κεφάλι μέσα σε σπίτι στον Πειραιά – Συνελήφθη η γιαγιά

Στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» μεταφέρθηκε το απόγευμα της Μεγάλης Δευτέρας ένα κοριτσάκι 2 ετών, έπειτα από επίθεση σκύλου μέσα σε σπίτι στον Πειραιά. Το παιδί τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι, χωρίς ωστόσο να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

07 Απρ. 2026 11:03
Pelop News

Σοβαρό περιστατικό με θύμα ένα παιδί μόλις δύο ετών σημειώθηκε το απόγευμα της Μεγάλης Δευτέρας 6 Απριλίου 2026 στον Πειραιά, όταν σκύλος επιτέθηκε στη μικρή και τη δάγκωσε στο κεφάλι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, το κοριτσάκι βρισκόταν σε σπίτι μαζί με την 51χρονη γιαγιά του, με καταγωγή από την Ολλανδία. Κάποια στιγμή το παιδί φέρεται να ξέφυγε από την προσοχή της και να μπήκε σε δωμάτιο όπου βρισκόταν ο σκύλος. Τότε το ζώο του επιτέθηκε, προκαλώντας του τραύματα στο κεφάλι.

Αμέσως μετά το περιστατικό ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, ενώ το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» με ιδιωτικό όχημα, υπό τη συνοδεία μοτοσικλετιστών της ομάδας ΔΙΑΣ.

Παρά τη σοβαρότητα των τραυμάτων του, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η ζωή του παιδιού δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.

Για την υπόθεση συνελήφθη η γιαγιά του ανήλικου κοριτσιού, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε κατηγορία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:19 Μετέωρα: Νεκρή γυναίκα μετά από πτώση από βράχια κοντά σε μονή – Σε εξέλιξη η έρευνα για τις συνθήκες
13:17 ΖΩΝΤΑΝΑ Εκδήλωση του υπουργείου Μεταφορών για την οδική ασφάλεια με την παρουσία Μητσοτάκη
13:14 Παναχαϊκή: Απονομή στις 19 Απριλίου, τα μπαράζ ανόδου αργότερα
13:14 Πανελλήνιες 2026: Πότε ξεκινούν για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ – Το πρόγραμμα, οι ώρες και οι ημερομηνίες για ΤΕΦΑΑ
13:07 Πρόσληψεις από την Coca-Cola 3Ε στο Αίγιο: Ηλεκτρολόγος Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων
13:06 Ηλεία: Στο τραπέζι ξανά η επιστροφή πανεπιστημιακών τμημάτων – Παρέμβαση Σκιαδαρέση για επαναλειτουργία σε Πύργο και Αμαλιάδα
13:00 Ασπίδα στη μάχη κατά της κακοποίησης ανηλίκων: Καθοριστικός ο ρόλος δύο Πατρινών επιστημόνων
12:59 «Αίμα και άμμος» στο Θύελλα-Λουτράκι μετά την απόφαση, ξέμπλεξε η Παναχαϊκή
12:53 Πυροβολισμοί έξω από το ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη – Τρεις νεκροί, δύο τραυματίες αστυνομικούς ΒΙΝΤΕΟ
12:50 Κοινο_Τοπία: Από το χορωδιακό σχήμα και τα βιωματικά εργαστήρια μέχρι εκδρομές και επιστημονικές δράσεις
12:48 Δείτε τι αλλάζει στα αεροπορικά ταξίδια από τις 10 Απριλίου
12:46 Πάτρα: Τα παιδιά του ΚΔΑΠΑμεΑ ΑΜΠΕΤ ΧΑΣΜΑΝ γνώρισαν από κοντά τον κόσμο της παραδοσιακής φορεσιάς
12:43 Μεσολόγγι: Του άρπαξε χρυσή αλυσίδα με τη μέθοδο της απασχόλησης – Συνελήφθη λίγες ώρες μετά
12:39 Αγρότες βγάζουν τα τρακτέρ στον Ε65 – Στο επίκεντρο ΟΠΕΚΕΠΕ, πληρωμές και κόστος παραγωγής
12:37 ΗΠΑ: Ζαλίζουν τα ποσά για το κόστος του πολέμου, ξεπερνά τα 30 δις.
12:36 Πύργος: Εντοπίστηκε να οδηγεί στην εθνική χωρίς δίπλωμα – Είχε ήδη αφαιρεθεί από την Τροχαία
12:33 Πύργος: Πουλούσε 100 νεοσσούς χωρίς άδεια – Βρέθηκαν στοιβαγμένοι χωρίς νερό και τροφή
12:28 Μηταράκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ζήτησα την άρση ασυλίας μου για να καθαρίσω το όνομά μου»
12:27 Βαρθολομιό: Πήγαν βόλτα στην παραλία και βρήκαν πακέτο με πάνω από 1 κιλό κοκαΐνης!
12:25 Τένις: Ο Τσιτσιπάς κατρακύλησε στην Παγκόσμια κατάταξη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
