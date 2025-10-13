Σλοβακία: Πάνω από 60 οι τραυματίες από τη σύγκρουση δύο τρένων

Σύμφωνα με τις ιατρικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, 16 άνθρωποι υπέστησαν σοβαρά ή μετρίας σοβαρότητας τραύματα και τουλάχιστον 50 τραυματίστηκαν ελαφρά.

Σλοβακία: Πάνω από 60 οι τραυματίες από τη σύγκρουση δύο τρένων
13 Οκτ. 2025 16:45
Pelop News

Δύο τρένα συγκρούστηκαν σήμερα το πρωί στην ανατολική Σλοβακία, με αποτέλεσμα να εκτροχιαστεί η μηχανή και ένα βαγόνι και να τραυματιστούν τουλάχιστον 66 άνθρωποι, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και την αστυνομία.

Δεν υπάρχουν αναφορές για θανάτους στη σύγκρουση, που σύμφωνα με την αστυνομία συνέβη μπροστά από σήραγγα κοντά στο χωριό Γιάμπλονοφ ναντ Τούρνοου, περίπου 55 χιλιόμετρα δυτικά της μεγαλύτερης πόλης της ανατολικής Σλοβακίας, της Κόσιτσε.
Σλοβακία: Τουλάχιστον 66 οι τραυματίες από τη σύγκρουση δύο τρένων

Σύμφωνα με τις ιατρικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, 16 άνθρωποι υπέστησαν σοβαρά ή μετρίας σοβαρότητας τραύματα και τουλάχιστον 50 τραυματίστηκαν ελαφρά.

Σε οπτικό υλικό που ανήρτησε η αστυνομία στο Facebook φαίνονται συντρίμμια καθώς και η μηχανή και ένα βαγόνι που είχαν εκτροχιαστεί να κείτονται στην πλαγιά ενός λόφου μετά τη σύγκρουση, που συνέβη λίγο μετά τις 10.00 (τοπική ώρα, 11:00 ώρα Ελλάδας).

Σύμφωνα με την αστυνομία, περίπου 80 επιβάτες εκτιμάται ότι επέβαιναν στα τρένα.

Οι Σλοβακικοί Σιδηρόδρομοι ανακοίνωσαν ότι τα τρένα συγκρούστηκαν σε ένα σημείο όπου οι σιδηροδρομικές γραμμές διασταυρώνονται και γίνονται μια γραμμή και ότι τα αίτια της σύγκρουσης διερευνώνται.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:34 Βαρύ πένθος, «έφυγε» από τη ζωή η εκπαιδευτικός Ευσταθία Καρβουνιάρη
19:24 Μουσείο Τύπου: Σημαντική Έκθεση για το έπος του 1940
19:21 Θρίλερ στη Γορτυνία: Επαγγελματίας βασανίστηκε και ληστεύτηκε από πέντε αδίστακτους δράστες
19:15 Αυτός είναι ο 46χρονος που «χρωστούσε» 93 χρόνια φυλακής και 1,5 εκατ. ευρώ!
19:00 Πώς ο λαϊκισμός συντηρεί τη μόνιμη κρίση στη Γαλλία
18:55 Οι τελευταίες στιγμές της σπουδαίας ηθοποιού Νταϊάν Κίτον
18:51 Υπόθεση φωτιάς στο Μάτι: Ένοχος ο πρώην αρχηγός της Πυροσβεστικής Βασίλης Ματθαιόπουλος
18:40 «Κάθε φορά να κάνουμε ένα βήμα μπροστά, ήμασταν άστοχοι»
18:28 CNN: Τρία κρίσιμα ερωτήματα που θα καθορίσουν αν η συμφωνία για τη Γάζα σταθεί ή καταρρεύσει
18:15 «Έπινε πολύ, ήταν αλκοολικός. Την προειδοποίησα, δεν με άκουσε», μαρτυρία από την πρώην γυναίκα του 43χρονου που επιτέθηκε με πιρούνι στην έγκυο σύζυγό του
18:10 Η Πάτρα ανάμεσα στη μνήμη και το τσιμέντο: Το κτίριο του ΟΛΠΑ και η μάχη να σωθεί ένα κομμάτι της πόλης
18:07 Ερντογάν: Απείλησε να αποχωρήσει αν εμφανιζόταν ο Νετανιάχου στη σύνοδο στην Αίγυπτο
18:05 Πάτρα: Δεν θα μαζέψει τα απορρίμματα ο Δήμος λόγω απεργίας – Έκκληση προς τους πολίτες
18:00 Σοφία Ψαρούλη: Ο μαθητής θέλει τον νοσηλευτή του
17:57 Προμηθέας: Το ματ στο «5» με τον Κόουλμαν
17:50 LIVE: Η ιστορική σύνοδος με τη συμμετοχή 20 ηγετών, στην Αίγυπτο ο Τραμπ
17:45 Η παρακάμερα του ντέρμπι Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός ΒΙΝΤΕΟ
17:32 «Ούτε νεκρός»! Ο Στάθης Σχίζας το ξέκοψε για τα ριάλιτι
17:27 Αυτοί είναι οι υποψήφιοι από πληγείσες περιοχές, που εισάγονται στα ΑΕΙ, τα αποτελέσματα
17:13 Το κλειδί για την ειρήνη ήταν η μυστική συνάντηση απεσταλμένων Τραμπ με τη Χαμάς
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 13/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ