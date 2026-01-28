ΣΜΑΧ «Φειδιππίδης»: Στην κοπή της βασιλόπιτας αποκαλύφθηκαν οι δράσεις του 2026

Μέσα σε μια ζεστή ατμόσφαιρα και παρουσία πλήθους κόσμου, ο Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Αχαΐας (Σ.Μ.Α.Χ.) «Φειδππίδης» πραγματοποίησε την Κυριακή 25 Ιανουαρίου, στην κατάμεστη αίθουσα Τύπου «Αλέκα Σιούλη», στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο, την καθιερωμένη εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης Πίτας.

Στην εκδήλωση παρεβρέθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού Τάκης Αντωνόπουλος, ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου Τάκης Πετρόπουλος, o Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας Θεόδωρος Λουλούδης εκπρόσωποι δρομικών συλλόγων και περισσότερα από 200 μέλη και φίλοι του Συλλόγου.

Την εκδήλωση άνοιξε ο Πρόεδρος του ΣΜΑΧ «Φειδιππίδης» Αντώνης Κατσίκης, ο οποίος καλωσόρισε τους παρευρισκομένους και ευχαρίστησε τα μέλη που έχουν πολλαπλασιαστεί, διατηρώντας άσβεστες τις ιδρυτικές αρχές του Συλλόγου για είκοσι και πλέον χρόνια, και έχουν αναδείξει τον «Φειδιππίδη» σε έναν από τους μεγαλύτερους δρομικούς συλλόγους της χώρας. Τόνισε, δε, τη σημασία της ευγενούς άμιλλας και του «ευ αγωνίζεσθαι» κατά τη συμμετοχή των ερασιτεχνών δρομέων στους αγώνες, αξίες θεμελιώδεις για το δρομικό κίνημα, που συμβάλλουν στην ανάπτυξη δεσμών φιλίας και σεβασμού μεταξύ των δρομέων, διαφοροποιώντας τον υγιή «ανταγωνισμό» από τον «ψυχοφθόρο πρωταθλητισμό». Τέλος αναφέρθηκε στην επιτυχία του 1ου «Παράκτιου Δρόμου Πάτρας Νίκος Αργυρόπουλος», ευχαριστώντας τους φορείς, τους χορηγούς και τους εθελοντές που συνέβαλλαν στη διεξαγωγή του, και υποσχέθηκε ότι η φετινή διοργάνωση θα είναι ακόμα καλύτερη!

Χαιρετισμούς απεύθυναν οι κ.κ. Αντωνόπουλος, Πετρόπουλος και Λουλούδης, όπου αναφέρθηκαν στην σημαντική θέση που κατέχει ο Σ.Μ.ΑΧ. «Φειδιππίδης» μεταξύ των δρομικών συλλόγων της χώρας και δεσμεύτηκαν για στενή συνεργασία με το Σύλλογο, με σκοπό την αναβάθμιση των δρομικών εκδηλώσεων και την ανάπτυξη δράσεων για την προώθηση του μαζικού και «υγιή» αθλητισμού τόσο στην Πάτρα όσο και στην Περιφέρεια.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Πάτρας Γεώργιος Γραμμένος τόνισε την καλή σχέση και τη συνεργασία μεταξύ των δυο μεγάλων δρομικών Συλλόγων της Αχαΐας με σκοπό την ισχυρή εκπροσώπηση της Πάτρας και της Αχαΐας στους αγώνες που διεξάγονται πανελλαδικά, ενώ η εκπρόσωπος του «Patras Half Marathon» Μάγδα Οικονόμου και ο Δημήτριος Αποστολόπουλος, τεχνικός διευθυντής του «Koumaria Trail Series» αναφέρθηκαν στις επερχόμενες μεγάλες διοργανώσεις που θα λάβουν μέρος στην Πάτρα και στις οποίες ο «Φειδιππίδης» θα συμμετάσχει μαζικά με τους δρομείς του.

Στη συνέχεια έγινε ανασκόπηση των δράσεων του συλλόγου για το 2025, με επίκεντρο την οργανωτική επιτυχία του 1ου «Παράκτιου Δρόμου Πάτρας- Νίκος Αργυρόπουλος», που διεξήχθη από τον ΣΜΑΧ «Φειδιππίδης» τον Σεπτέμβριο του 2025, στην παραλιακή ζώνη των Βραχνεϊκων, και στον οποίο συμμετείχαν 500 δρομείς, σε μια παραθαλάσσια διαδρομή που δεν έχει αξιοποιηθεί «δρομικά», καλύπτοντας παράλληλα με επιτυχία το αγωνιστικό κενό που άφησε αποχώρηση του «Run Greece» από την αχαϊκή πρωτεύουσα.

Την περσινή χρονιά ξεχώρισε η ομαδική συμμετοχή του «Φειδιππίδη» σε 25 αγώνες δρόμου – στους δέκα (14) εκ των οποίων ο Σύλλογος αναδείχθηκε πολυπληθέστερος σε τερματισμούς – με περισσότερους από 360 δρομείς και πάνω από 1110 τερματισμούς, με μαζικότερες εκπροσωπήσεις στον 2ο Διεθνή Ημιμαραθώνιο Πάτρας με 173 τερματισμούς, στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνας με 148 τερματισμούς – οι 88 εκ των οποίων ήταν στον Μαραθώνιο δρόμο -, στον 4ο Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Πάτρας «Φάνης Τσιμιγκάτος» με 148 και στον Γύρο της Λίμνης Ιωαννίνων «Ιoannika Lake Run», όπου ο Σ.Μ.ΑΧ. «Φειδιππίδης» με 88 τερματισμούς αναδείχθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά πολυπληθέστερος σύλλογος, μεταξύ περισσοτέρων από 100 συλλόγων από όλη τη χώρα. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην ομαδική συμμετοχή του Συλλόγου σε αγώνες ορεινού τρεξίματος με μαζική συμμετοχή των δρομέων βουνού – μελών του «Φειδιππίδη».

Ακολούθησε η παρουσίαση των προγραμματισμένων δράσεων του ΣΜΑΧ «Φειδιππίδης» για το 2026, από το Γεν. Γραμματέα του Συλλόγου Παναγιώτη Μητρούλια, στις οποίες ξεχωρίζουν οι ομαδικές εγγραφές στους δύο μεγάλους Ημιμαραθωνίους της Πάτρας, στον 4ο Διεθνή Ημιμαραθώνιο (29/3) και στον 5ο Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο «Φάνης Τσιμιγκάτος» τον Οκτώβριο, στους Μαραθωνίους Ηπείρου «Βασιλιάς Πύρρος» (29/3) και «Μέγας Αλέξανδρος» (26/4) και η καθιερωμένη μαζική παρουσία στο «Ιoannika Leake Run» τον Σεπτέμβριο και στον 43ο Αυθεντικό Μαραθώνιο το Νοέμβριο, αλλά και οι οργανωμένες εκδρομές σε μια σειρά αγώνων, οι τακτικές ομαδικές προπονήσεις, η διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων γύρω από δρομικά θέματα κλπ.

Αναφέρθηκε, δε, στην εκ νέου διοργάνωση του «Παράκτιου Δρόμου Πάτρας 2026 – Νίκος Αργυρόπουλος» τον Σεπτέμβριο και τη διεξαγωγή ενός νέου αγώνα, από τον ΣΜΑΧ «Φειδιππίδης», τον Ιούνιο στα πλαίσια του εορτασμού της «Παγκόσμιας Ημέρας Τρεξίματος 2026»



Ακολούθησαν οι βραβεύσεις μελών του συλλόγου (Ιουστίνα Τσοκανά, Δημοσθένης Κουλουμπής, Παύλος Κιούρκας, Θεόδωρος και Αλέξανδρος Βανταράκης) για την προσφορά τους στο Σύλλογο, ενώ έγινε ειδική βράβευση στον 7ο Πανελληνιονίκη του Μαραθωνίου για το 2025, Νικόδημο Νικολακέα, για την εξαιρετική του επίδοση (2:27:35) στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, επίδοση που αποτελεί και το ατομικό του ρεκόρ στην απόσταση

Τη βασιλόπιτα ευλόγησε ο π. Δημήτριος Μπιλιανός, πρώην δρομέας και νυν εφημέριος στον ιερό ναό Αγίου Χαραλάμπους Τσουκαλεϊκων.

Σε όλους τους παρευρισκόμενους μοιράστηκαν ατομικά βασιλοπιτάκια, που ετοίμασε το αρτοποιείο «Παπαμιχαήλ», ενώ στην εκδήλωση παρατέθηκαν γλυκίσματα, χυμοί και αναψυκτικά

Οι τρεις τυχεροί που βρήκαν τα αντίστοιχα φλουριά κέρδισαν δωροεπιταγές, προσφορά των καταστημάτων αθλητικών ειδών «DIMITRIOGLOU SPORTSWEAR», «OXYGEN STORE» και «TSIANIKAS OUTDOOR EXPERIENCE».

Στο τέλος της εκδήλωσης έγινε κλήρωση μεταξύ των μελών του συλλόγου με δώρα αθλητικά γυαλιά, προσφορά του καταστήματος «ΟΠΤΙΚΑ ΤΣΙΛΙΠΑΝΗ», αθλητικό ρουχισμό, προσφορά των καταστημάτων αθλητικών ειδών «DIMITRIOGLOU SPORTSWEAR» και «TSIANIKAS OUTDOOR EXPERIENCE» και ένα αθλητικό μασάζ, προσφορά του «OXYGEN STORE».

