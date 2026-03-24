Σόφι Ρέιν για τον ιδρυτή του OnlyFans: «Μεγάλωσα με κουπόνια σίτισης, μου άλλαξε τη ζωή»

Η 21χρονη δημιουργός περιεχομένου Σόφι Ρέιν αποχαιρέτησε τον Λεονίντ Ραντβίνσκι, τον άνθρωπο πίσω από το OnlyFans, λέγοντας πως η πλατφόρμα της έδωσε τη δυνατότητα να στηρίξει την οικογένειά της και να αφήσει πίσω μια ζωή οικονομικής πίεσης.

24 Μαρ. 2026 15:20
Ο θάνατος του Λεονίντ Ραντβίνσκι, ιδιοκτήτη του OnlyFans, σε ηλικία 43 ετών έπειτα από πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο, προκάλεσε έντονη συγκίνηση ανάμεσα σε δημιουργούς της πλατφόρμας, πολλοί από τους οποίους μίλησαν δημόσια για το αποτύπωμα που άφησε πίσω του.

Ανάμεσά τους και η Σόφι Ρέιν, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες δημιουργούς περιεχομένου στο OnlyFans, η οποία, σύμφωνα με δημοσιεύματα, κατέγραψε έσοδα 95 εκατ. δολαρίων την περίοδο 2023-2025 μόνο μέσω της πλατφόρμας. Σε δηλώσεις της στη New York Post, η 21χρονη μίλησε με έντονα προσωπικό τόνο για τον άνθρωπο που, όπως είπε, της έδωσε μια εντελώς διαφορετική πορεία ζωής.

 

«Αυτό που δημιούργησε άλλαξε όλη μου τη ζωή»

Η Ρέιν περιέγραψε πως προτού αποκτήσει οικονομική άνεση, βρισκόταν σε πολύ δύσκολη θέση. Όπως είπε, είχε μεγαλώσει με κουπόνια σίτισης και πριν ενταχθεί στο OnlyFans εργαζόταν ως σερβιτόρα, παλεύοντας να καλύψει ακόμη και το ενοίκιό της. Σύμφωνα με τα όσα μετέφερε η αμερικανική εφημερίδα, η ίδια τόνισε ότι χάρη στην πλατφόρμα μπορεί πλέον να φροντίζει ολόκληρη την οικογένειά της.

Η ίδια σημείωσε ακόμη ότι δεν είχε γνωρίσει ποτέ προσωπικά τον Ραντβίνσκι, ωστόσο ξεκαθάρισε πως όσα έχει καταφέρει σήμερα συνδέονται άμεσα με την ευκαιρία που της έδωσε η συγκεκριμένη πλατφόρμα. Στο μήνυμά της εξέφρασε τη συμπαράστασή της προς την οικογένειά του, κάνοντας λόγο για μια πραγματικά θλιβερή απώλεια.

Η πορεία του «αόρατου» δισεκατομμυριούχου

Ο Ραντβίνσκι παρέμενε για χρόνια μια εξαιρετικά διακριτική παρουσία, παρά την τεράστια επιρροή του στον χώρο του ψηφιακού περιεχομένου για ενηλίκους. Το 2018 απέκτησε τη μητρική εταιρεία του OnlyFans, Fenix International, και συνέβαλε καθοριστικά στη μετατροπή της πλατφόρμας σε έναν από τους πιο κερδοφόρους παίκτες της συγκεκριμένης αγοράς.

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του μοντέλου λειτουργίας του OnlyFans ήταν ότι οι δημιουργοί μπορούσαν να κρατούν το 80% των εσόδων τους, χτίζοντας τη δική τους συνδρομητική βάση και αποκτώντας άμεση οικονομική σχέση με το κοινό τους. Αυτός ο μηχανισμός ήταν που επέτρεψε σε πολλούς δημιουργούς να μετατρέψουν την παρουσία τους στην πλατφόρμα σε πολυεκατομμυριούχα δραστηριότητα.

Και άλλοι δημιουργοί μίλησαν για την απώλεια

Εκτός από τη Σόφι Ρέιν, δημόσια τοποθέτηση έκανε και η Πάιπερ Ροκέλ, η οποία επίσης απέδωσε στον Ραντβίνσκι σημαντικό ρόλο στην προσωπική και επαγγελματική της διαδρομή. Όπως ανέφερε, παρότι βρίσκεται στην πλατφόρμα από τον Ιανουάριο, το OnlyFans είχε ήδη αλλάξει ριζικά τη ζωή της, ενώ παραδέχθηκε πως ο θάνατός του τη συγκλόνισε περισσότερο απ’ όσο περίμενε.

Η είδηση του θανάτου του επανέφερε στο προσκήνιο όχι μόνο τη μυστηριώδη δημόσια εικόνα του Ραντβίνσκι, αλλά και τη βαθιά επίδραση που είχε σε μια ολόκληρη γενιά δημιουργών περιεχομένου, οι οποίοι είδαν στην πλατφόρμα μια ευκαιρία οικονομικής ανεξαρτησίας και κοινωνικής ανόδου.

