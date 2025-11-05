Σόφια: Η προσιτή πρωτεύουσα, τι να δεις

Η σημερινή μας επιλογή είναι η πρωτεουσα της Βουλγαρίας, η Σόφια η οποία τα τελευταία χρόνια έχει αυξήσει την επισκεψιμοτητα της σε τουρίστες.

Η Σόφια είναι ένας τόπος με τεράστια ιστορία, μία ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που «ζει» ακόμα κάτω από τη σκιά της ταραχώδους ιστορίας ολόκληρου του 20ου αιώνα, αλλά την ίδια στιγμή παραμένει ένας τόπος ενδιαφέρον και γραφικός.

Ένα μέρος με βαρυσήμαντα μνημεία, όπου η αύρα των Βαλκανίων παραμένει ολοζώντανη και αναλλοίωτη, αλλά ο παλμός της μοντέρνας Ευρώπης είναι ορατός στις κεντρικές συνοικίες.

Στη φαρδιά πεζοδρομημένη λεωφόρο Vitosha θα περπατήσετε ανάμεσα σε μικρά βουλγάρικα καταστήματα, τα οποία στέκονται περήφανα δίπλα σε μεγάλα μαγαζιά «γρήγορης μόδας» ή στις μπουτίκ γνωστών σχεδιαστών, σε ένα εκπληκτικά πολυπρόσωπο μείγμα, πολύ αντιπροσωπευτικό ολόκληρης της πραγματικότητας στη Σόφια.

Εδώ ο αφοπλιστικά εντυπωσιακός ναός του Alexander Nevsky λαμποκοπά πλάι στο υπερσύγχρονο κτήριο του NDK, τη στιγμή που μεγάλα, καταπράσινα, ολάνθιστα πάρκα ξεπετάγονται σε κάθε γωνιά της πόλης.

Παράλληλα, η Σόφια είναι ένας πολύ προσιτός προορισμός που μπορείτε να ταξιδέψετε εύκολα, με ένα budget αρκετά χαμηλό. Μάλιστα, η αντιστοιχία του βουλγάρικου λέβι με το ευρώ (1 προς 2) είναι εξαιρετικά ευνοϊκοί για πολίτες που ταξιδεύουν από τις περισσότερες χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης. Αντίστοιχα οικονομικά και τα ξενοδοχεία, τα μουσεία, τα καταστήματα και τα εστιατόρια σε ένα μέρος με πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά.

Το παλαιότερο πάρκο της Σόφιας και, σίγουρα, το πιο διάσημο σε μία πόλη που έχει, έτσι κι αλλιώς, πολύ μεγάλες πράσινες εκτάσεις. Το πάρκο Borisova βρίσκεται πολύ κοντά στο κέντρο της Σόφιας και αποτελεί αγαπημένο σποτ για τους ντόπιους που κάνουν εκεί στάση για ένα διάλειμμα από τις δουλειές τους ή απολαμβάνουν έναν απογευματινό περίπατο πριν επιστρέψουν στο σπίτι.

Στα highlights της επίσκεψης συγκαταλέγεται και η βόλτα με τα παλιά λεωφορεία της πόλης που θα σάς κάνουν τον γύρο του πάρκου με άρωμα από το παρελθόν.

Μία από τις πιο ιστορικές εκκλησίες της Σόφιας και εκείνη που έδωσε στην πόλη το όνομα της, πίσω στον 14ο αιώνα. O ναός είναι πολύ απλός χωρίς ιδιαίτερη αρχιτεκτονική τεχνοτροπία, αλλά πρωτοχτίστηκε τον 6ο αιώνα και κουβαλάει πολύ μεγάλο παρελθόν.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



