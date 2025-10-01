Σοκ, «έσβησε» στα 53 του χρόνια ο Λόρενς Μότε με θητεία σε ΝΒΑ και Παπάγου

Στα 53 του χρόνια «έφυγε» από τη ζωή ο Λόρενς Μότεν, ο οποίος αγωνίστηκε στο παρελθόν στο NBA και στον Παπάγο.

Ο Λόρενς Μότεν ήταν γνώριμος στο ελληνικό κοινό από το πέρασμα του από τον Παπάγο το 1997, τότε που το ελληνικό πρωτάθλημα ήταν το καλύτερο στην Ευρώπη.

Ο εκλιπών αγωνίστηκε από το 1995 έως το 1997 στους Βανκούβερ Γκρίζλις (6.6 πόντοι, 1.6 ριμπάουντ, 1.6 ασίστ ανά 16.1 λεπτά σε 111 αγώνες), ενώ στη συνέχεια πέρασε και από τους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς.

Είχε περάσει ακόμα από ομάδες της CBA και της G-League, αλλά και μικρότερων λιγκών των ΗΠΑ.

