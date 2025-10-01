Σοκ, «έσβησε» στα 53 του χρόνια ο Λόρενς Μότε με θητεία σε ΝΒΑ και Παπάγου

Αγωνίστηκε από το 1995 έως το 1997 στους Βανκούβερ Γκρίζλις (6.6 πόντοι, 1.6 ριμπάουντ, 1.6 ασίστ ανά 16.1 λεπτά σε 111 αγώνες), ενώ στη συνέχεια πέρασε και από τους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς

Σοκ, «έσβησε» στα 53 του χρόνια ο Λόρενς Μότε με θητεία σε ΝΒΑ και Παπάγου
01 Οκτ. 2025 22:45
Pelop News

Στα 53 του χρόνια «έφυγε» από τη ζωή ο Λόρενς Μότεν, ο οποίος αγωνίστηκε στο παρελθόν στο NBA και στον Παπάγο.

Ο Λόρενς Μότεν ήταν γνώριμος στο ελληνικό κοινό από το πέρασμα του από τον Παπάγο το 1997, τότε που το ελληνικό πρωτάθλημα ήταν το καλύτερο στην Ευρώπη.

Ο εκλιπών αγωνίστηκε από το 1995 έως το 1997 στους Βανκούβερ Γκρίζλις (6.6 πόντοι, 1.6 ριμπάουντ, 1.6 ασίστ ανά 16.1 λεπτά σε 111 αγώνες), ενώ στη συνέχεια πέρασε και από τους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς.

Είχε περάσει ακόμα από ομάδες της CBA και της G-League, αλλά και μικρότερων λιγκών των ΗΠΑ.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:56 «Θέλω να κάνω παιδί για να ζήσω αυτό το συναίσθημα», η επιθυμία του Λευτέρη Πανταζή!
22:51 Δωρεά της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας απινιδωτή στην Ένωση Εξ. Φρουρών Τ.Ε.Φ.Κ.Κ. Πατρών
22:45 Σοκ, «έσβησε» στα 53 του χρόνια ο Λόρενς Μότε με θητεία σε ΝΒΑ και Παπάγου
22:33 Η κακοκαιρία στη Δυτική Ελλάδα ξεκίνησε με ισχυρές καταιγίδες, που θα «χτυπήσει» τις επόμενες ώρες
22:30 Η άνοδος και η πτώση ενός θρύλου της Λίβερπουλ ΒΙΝΤΕΟ
22:18 112: Μήνυμα για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες σε Ηλεία, Αχαΐα, Μεσσηνία
22:11 Η μεγάλη κλήρωση ΛΟΤΤΟ
22:07 Υπό έλεγχο η φωτιά στη Χιόνα Ερυμάνθου
21:56 Πάτρα: Νέο τροχαίο στο ίδιο σημείο που είχε χάσει τη ζωή του 27χρονο παλικάρι!
21:50 Πέθανε η εμβληματική πρωτευοντολόγος, Τζέιν Γκούντολ
21:40 Πάλι φωτιά (και) στη Ρόδο: Ανάμεσα στα χωριά Αρχίπολη και Ελεούσα
21:31 Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ: Μεγάλος χαμός για τα ρωσικά assets και το αντί-drone τείχος
21:21 Γκαβασιάδης: «Να ξεκινήσουμε με νίκη, παράδειγμα ο Φώτσης»
21:11 Τι σημαίνει to Shutdown για τις ΗΠΑ, ποιες υπηρεσίες πλήττονται περισσότερο
21:00 Η μεγάλη αποκάλυψη της Λάουρα Κοβέσι: Αυτός είναι ο εκτελωνιστής που συνελήφθη!
20:51 Οι κάρτες διαρκείας του Ερμή Πατρών
20:42 Γάζα: Ο στόλος των ακτιβιστών σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης
20:21 Εκεί θα χτυπήσει η κακοκαιρία: «Πυρήνας ισχυρότατων καταιγίδων προσεγγίζει τη χώρα μας»
20:05 «Τύλιξαν» τον προπονητή της Παναχαϊκής σε μία κόλλα χαρτί! Ο λόγος
19:55 Γάζα: Αιματοχυσία, περισσότεροι από 46 νεκροί σε ισραηλινά πλήγματα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 1/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ