Σοκ και φρίκη, εντοπίστηκαν ανθρώπινα μέλη μέσα σε σακούλες σε χωράφι

Φρίκη, ανθρώπινα μέλη μέσα σε σακούλες εντοπίστηκαν σήμερα (26/2/2026) σε αγροτική περιοχή στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, περίπου στις 18.30 δασεργάτες που πραγματοποιούσαν εργασίες στην περιοχή εντόπισαν τις σακούλες και ήρθαν αντιμέτωποι με το μακάβριο θέαμα.

Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις ενώ αναμένεται να φτάσει και ιατροδικαστής.

