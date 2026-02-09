Σοκ στα Χανιά: Διεθνές κύκλωμα εκβιασμού, έτσι οργανώθηκε και εκτελέστηκε ο εμπρησμός

Εκτελεστές του σχεδίου του – οι οποίοι και συνελήφθησαν σε αστυνομικές επιχειρήσεις της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων – φέρονται ένας 24χρονος κι ένας 21χρονος από τη Θεσσαλονίκη

09 Φεβ. 2026 20:41
Πρωτοφανής η υπόθεση εκβιασμού 65χρονης Ρωσίδας από τον πρώην σύντροφο της ο οποίος έχει διατελέσει δήμαρχος σε περιοχή της Ρωσίας, που αποκαλύφθηκε ότι βρίσκεται πίσω από τον εμπρησμό αρχιτεκτονικού – μεσιτικού γραφείου στην Αλμυρίδα Χανίων τον περασμένο Ιανουάριο.

Ο 78χρονος Ρώσος ο οποίος είχε διατελέσει για πολλά χρόνια δήμαρχος και είχε σκοπό να πιέσει την πρώην σύζυγό του προκειμένου να του παραχωρήσει δύο διαμερίσματα που έχει στην ιδιοκτησία της, φέρεται να βρίσκεται πίσω από την εμπρηστική επίθεση σε αρχιτεκτονικό – μεσιτικό γραφείο στην Αλμυρίδα Χανίων.

Σύμφωνα με το neakriti.gr εκτελεστές του σχεδίου του – οι οποίοι και συνελήφθησαν σε αστυνομικές επιχειρήσεις της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων – φέρονται ένας 24χρονος κι ένας 21χρονος από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι πραγματοποιήσαν τον εμπρησμό έναντι αμοιβής, ενώ για την υπόθεση κατηγορείται ακόμη ένας 25χρονος.

Το γεγονός αντιμετωπίζεται από τις διωκτικές αρχές ως υπόθεση οργανωμένης εγκληματικής δράσης με διεθνείς διασυνδέσεις.

Από την άρση απορρήτου επικοινωνιών, την ανάλυση οπτικού υλικού, την εξέταση μαρτύρων, και από την αξιοποίηση ανοιχτών πηγών (OSINT) – οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων κατέληξαν στη δομή της εγκληματικής οργάνωσης.

Ως άμεσος συνεργός εμφανίζεται άτομο που ανέλαβε την υλική και επιχειρησιακή υποστήριξη της ενέργειας. Προμήθευσε την εύφλεκτη ύλη, καθοδήγησε τους φυσικούς αυτουργούς και τους οδήγησε στο σημείο.

Φυσικοί αυτουργοί της εμπρηστικής επίθεσης ήταν δύο νεαρά άτομα, 21 και 24 ετών, τα οποία λειτούργησαν ως εκτελεστικά όργανα της οργάνωσης.

Η υπόθεση οδήγησε σε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε Χανιά και Θεσσαλονίκη, με τη συμμετοχή της ΟΠΚΕ Χανίων και παρουσία τεσσάρων δικαστικών λειτουργών. Κατά την επιχείρηση συνελήφθησαν όλοι οι εμπλεκόμενοι, ενώ κατασχέθηκαν ρουχισμός και πειστήρια που συνδέονται άμεσα με την εμπρηστική ενέργεια.

Όπως προκύπτει από την έρευνα, δεν είχαν προσωπικό κίνητρο για την τέλεση της πράξης και ενήργησαν αποκλειστικά κατόπιν εντολής και έναντι χρηματικής αμοιβής.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, ηθική αυτουργία σε εμπρησμό, άμεση συνέργειας και τέλεση εμπρησμού με κίνδυνο για ανθρώπινες ζωές. Οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα και την Τετάρτη αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή Χανίων.

