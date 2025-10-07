Σοκ στη Χίο: Καθηγητής απολύθηκε μετά από καταγγελίες συναδελφισσών ότι… αυνανιζόταν μπροστά τους

Αποτροπιασμό και έντονη ανησυχία προκάλεσε στη σχολική κοινότητα της Χίου η υπόθεση καθηγητή που κατηγορείται για απρεπείς πράξεις απέναντι σε συναδέλφους του εντός σχολείου. Οι καταγγελίες τριών εκπαιδευτικών, αλλά και μαθήτριας, οδήγησαν στην άμεση παρέμβαση των αρχών και στην οριστική απομάκρυνσή του από την εκπαίδευση.

07 Οκτ. 2025 11:17
Pelop News

Έντονη ανησυχία και οργή έχει προκαλέσει στη Χίο η υπόθεση καθηγητή ο οποίος κατηγορείται ότι αυνανιζόταν μπροστά σε γυναίκες συναδέλφους του, εντός των σχολικών χώρων όπου εργαζόταν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τρεις καθηγήτριες κατήγγειλαν τη συμπεριφορά του, αναφέροντας επαναλαμβανόμενα περιστατικά αρχικά σε σχολείο του Βροντάδου και στη συνέχεια σε σχολείο της πόλης της Χίου. Λόγω της σοβαρότητας των καταγγελιών, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νησιού έθεσε τον καθηγητή σε αναγκαστική άδεια άνευ αποδοχών για έναν μήνα και διέταξε τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης.

Παράλληλα, μαθήτρια απέστειλε επιστολή προς τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, καταγγέλλοντας τον ίδιο εκπαιδευτικό για «περίεργη και ανάρμοστη συμπεριφορά» και ζητώντας να ληφθούν άμεσα μέτρα για την προστασία των μαθητών.

Ύστερα από την παραπομπή του στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της εκπαίδευσης, αποφασίστηκε η οριστική απομάκρυνσή του από τα καθήκοντά του. Το Υπουργείο Παιδείας, σχολιάζοντας την εξέλιξη, έκανε λόγο για «ακαριαία και απολύτως αναγκαία απόφαση», υπογραμμίζοντας τη μηδενική ανοχή σε περιστατικά τέτοιου είδους.

Η ΕΔΕ βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες, ενώ η ποινική διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται από τις αρμόδιες αρχές.
