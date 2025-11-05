Σοκ στη Γαλλία: Οδηγός παρέσυρε πεζούς στο νησί Ολερόν – Δέκα τραυματίες, δύο σε κρίσιμη κατάσταση

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης στο νησί Ολερόν της Γαλλίας, όταν ένας άνδρας παρέσυρε με το αυτοκίνητό του δέκα ανθρώπους, τραυματίζοντας σοβαρά πέντε από αυτούς. Ο δράστης, ο οποίος φώναξε «Allahu Akbar» πριν από την επίθεση, συνελήφθη από την αστυνομία.

05 Νοέ. 2025 13:12
Pelop News

Έντονη κινητοποίηση των αρχών προκάλεσε η επίθεση στο νησί Ολερόν, στα δυτικά της Γαλλίας, όπου ένας άνδρας έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε πεζούς και έναν ποδηλάτη, τραυματίζοντας δέκα ανθρώπους, σύμφωνα με τη Le Parisien. Οι πέντε τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ δύο εξ αυτών χαροπαλεύουν.

Η επίθεση σημειώθηκε γύρω στις 8:45 το πρωί (τοπική ώρα), μεταξύ των χωριών Dolus-d’Oléron και Saint-Pierre-d’Oléron. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο δράστης φώναξε «Allahu Akbar» πριν ρίξει το όχημα πάνω στους πεζούς, προκαλώντας σκηνές πανικού.

Ο άνδρας συνελήφθη λίγα λεπτά αργότερα χωρίς να προβάλει αντίσταση, αφού πρώτα επιχείρησε να βάλει φωτιά στο αυτοκίνητό του. Μέσα στο όχημα εντοπίστηκαν φιάλες αερίου, γεγονός που έχει οδηγήσει τις αρχές να εξετάζουν κάθε ενδεχόμενο.

Ο δράστης είναι Γάλλος υπήκοος, περίπου 30 ετών, γνωστός στις τοπικές αρχές για κατανάλωση ναρκωτικών και αλκοόλ, αλλά δεν περιλαμβάνεται στη βάση δεδομένων για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης. Οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν πως ενδέχεται να αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα.

Ο Υπουργός Εσωτερικών Λορέν Νιουνές ανακοίνωσε ότι θα μεταβεί στο νησί κατόπιν εντολής του Πρωθυπουργού, επιβεβαιώνοντας ότι έχει ήδη ξεκινήσει ανακριτική έρευνα για το περιστατικό, το οποίο έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στις γαλλικές αρχές.
