Σοκ στη Νέα Υόρκη: Μητέρα βγήκε βόλτα με το μωρό της και δολοφονήθηκε BINTEO

Η νεαρή γυναίκα πυροβολήθηκε μία φορά στο κεφάλι από έναν ύποπτο που την πλησίασε από πίσω στη λεωφόρο Lexington γύρω στις 8:25 το βράδυ, σύμφωνα με το αστυνομικό τμήμα της Νέας Υόρκης. Το μωρό δεν έπαθε τίποτα, είπε η αστυνομία.

Οι άνδρες των πρώτων βοηθειών βρήκαν τη γυναίκα αναίσθητη στο σημείο. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της περίπου μία ώρα αργότερα, ανέφεραν οι αρχές. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ένοπλος, ντυμένος με μαύρη κουκούλα και φούτερ, τράπηκε σε φυγή στην οδό East 95th πεζός. Καταζητείται ακόμη.