Σοκ στη Σικελία: 50χρονη δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της στη Μεσσίνα

Η 50χρονη Ντανιέλα Ζιννάντι βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στη Μεσσίνα, με τις Αρχές να συλλαμβάνουν τον 67χρονο πρώην σύντροφό της, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε το έγκλημα.

11 Μαρ. 2026 12:15
Pelop News

Νέα υπόθεση γυναικοκτονίας συγκλονίζει την Ιταλία, μετά τη δολοφονία της 50χρονης Ντανιέλα Ζιννάντι στη Μεσσίνα της Σικελίας. Η γυναίκα βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της, έχοντας δεχθεί δεκάδες μαχαιριές, ενώ για την υπόθεση συνελήφθη ο 67χρονος πρώην σύντροφός της, ο οποίος, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, παραδέχθηκε την πράξη του.

Το έγκλημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, στην οδό Via Lombardia, στη νότια πλευρά της Μεσσίνα. Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν ιταλικά μέσα, ο άνδρας πήγε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του για να της μιλήσει και φέρεται να επιχείρησε να την πιέσει να επανασυνδεθούν. Όταν εκείνη αρνήθηκε, η συνάντηση κατέληξε σε φονική επίθεση με μαχαίρι.

Η σορός της 50χρονης εντοπίστηκε από την κόρη της, η οποία ανησύχησε όταν δεν έπαιρνε απάντηση και, επιστρέφοντας στο σπίτι, βρέθηκε μπροστά στο αποτρόπαιο θέαμα. Σύμφωνα με τις αναφορές, υπέστη σοκ και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Ιδιαίτερο βάρος δίνει η ιταλική δημοσιότητα στο γεγονός ότι ο 67χρονος βρισκόταν ήδη σε κατ’ οίκον περιορισμό για αδικήματα κατά προσώπου, απειλές και βία, ενώ έφερε και ηλεκτρονικό βραχιόλι. Παρ’ όλα αυτά, κατάφερε να φτάσει ως την κατοικία της γυναίκας. Οι Αρχές εξετάζουν πλέον και το πώς ακριβώς παραβιάστηκε ή δεν αποτράπηκε η προσέγγιση, σε μια υπόθεση που επαναφέρει τη συζήτηση γύρω από την προστασία θυμάτων ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν και το μαχαίρι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία, κοντά στην περιοχή του σπιτιού της γυναίκας. Ο 67χρονος οδηγήθηκε σε ανάκριση και στη συνέχεια στη φυλακή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη ανασύνθεση των γεγονότων.

